«И в этой ситуации надо быть человеком»: как живет белорус, выигравший $2 миллиона 19 15.11.2019, 10:34

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Заводчанин из Могилева рассказал, почему не стал «скупым рыцарем».

6 июня в стране разыграли рекордный за всю историю независимой Беларуси джекпот — 3,973 млн рублей. Счастливчика искали больше недели. Им оказался Александр — заводчанин из Могилева. Во время своего прошлого интервью мужчина пообещал спустя полгода встретиться с нами еще раз и рассказать о своей круто изменившейся жизни. Он сдержал слово, пишет onliner.by.

— Александр, как прошли эти месяцы? У вас перевернулась жизнь, вы сами изменились?

— Жизнь не перевернулась. Я пытаюсь не терять понимание, кем я был до того, и стараюсь работать над собой, чтобы меняться в лучшую сторону. Раньше я был более импульсивным, мир у меня был черно-белым. Сейчас, прежде чем принять какое-то решение, я долго обдумываю его. Во-первых, появилась ответственность за свои поступки, слова и поведение. Во-вторых, я стал дисциплинированнее — во многом благодаря моей хорошей подруге, которая меня поддерживает. Я рад, что у меня есть такой человек.

— Как вы себя чувствуете? Спите по ночам хорошо, не переживаете?

— Конечно, потерять выигрыш не хочется. Конечно, волнение будет присутствовать всегда. Ведь быть полностью спокойным нельзя.

— Но раньше вы были более спокойным?

— Нет. Раньше у меня чаще возникали вопросы, где взять деньги, а сейчас — вопрос, как их сохранить и приумножить. Немного изменилась сфера интересов.

— Все думали, что через полгода мы, конечно же, не встретимся, потому что вы купите билет в один конец и уедете из страны. Это было самое популярное мнение в нашем прошлом интервью. Вы же читали комментарии?

— Да, один из популярных комментариев был о том, что мне нужно уезжать в Швейцарию. Но, думаю, чтобы нормально устроиться в этой стране, таких денег не хватит.

Чтобы получить гражданство Кипра, нужно чуть бо́льшую сумму. У меня сейчас возможностей не хватает (смеется. — Прим. Onliner).

Кроме суммы, которую необходимо внести, нужно же еще и на билет оставить, и потом где-то жить. Так что эти варианты отпали. Да, были мысли где-то там купить домик. Этот вариант рассматривается, но не стоит в приоритетах.

Вообще, было много веселых комментариев. Особенно про велосипед. Очень много писали в стиле «у чувака такие возможности, а он только велосипед купил». В статье было четко написано, что это была первая покупка. Но не единственная. Следующей покупкой уже была недвижимость.

Многие считали, что я актер. Я уже подумал, что зря, наверное, в театральный кружок в школе не пошел.

Потом и вовсе пошли слухи, что меня либо нет в стране, либо нет в живых.

Я, кстати, старался читать все комментарии под прошлыми публикациями. Сначала было желание зарегистрироваться и что-тот ответить людям, но потом я оставил эту идею. Если на все реагировать, то никакого сердца не хватит.

«Есть категория тех, кто спрашивает, за сколько я сыграл роль»

— В комментариях считали, что эти деньги у вас обязательно «отожмут»: например, заставят пожертвовать на что-то. Были такие предложения?

— Это самый популярный вопрос. Все спрашивают: «Сколько у тебя отжали?» Своим близким и людям адекватным я говорил правду: получил весь выигрыш целиком.

Тем, кто не верил и все равно допытывался, говорил то, что они хотели слышать.

Спрашивают: «Так а сколько отдал?» Говорю: «Да так, на пиво себе оставил, чуть что обещали кормежку бесплатную». Люди начинают смеяться и понимать, что задают глупые вопросы.

Еще есть категория тех, кто спрашивает, за сколько я сыграл роль, родственник ли я организаторов и так далее. Я не знаю, как к таким вопросам можно относиться без юмора.

К сожалению, у большинства людей не из моего тесного круга возникают такие вопросы. Я понял, что и не нужно никого переубеждать.

Было несколько веселых историй. После того как я выиграл, у нас возле дома положили асфальт. И вот я иду домой, встречаю ребят из соседнего дома. Они кивают на асфальт: «Саня, ты молодец!» Я говорю: «Вы знаете, Саня молодец, только это не я». У нас в доме живет один гражданин с очень активной позицией. И видимо, это он добился. Они не поверили: «Да ладно, чего ты».

Второй смешной случай. Я пришел на хоккей (давно не ходил). И тут ребята, которые меня помнят, говорят: «А, Саня, ты красава, молодец, поздравляем!» Ну и новости последние рассказывают, что хоккеисты с опытом появились. «А знаешь, почему появились хорошие хоккеисты? Потому что в клуб хорошие деньги вложили», — говорят и на меня смотрят. Ну я и подыграл: «Ребят, как думаете, клуб стоит переименовывать или оставить старое название?» Все, понятно, хохочут.

— Как отреагировали ваши родные? Насколько я знаю, мама узнала о вашем выигрыше из СМИ?

— Это был интересный момент. Я вернулся с награждения, мама заохала: «Это ж как нам теперь быть, это же как лечь спать?»

Начала предлагать: «Слушай, может, ты позвони там, может, нам этот выигрыш и не нужен, а?»

Конечно, я на такое пойти не мог: как это — в здравом уме отказаться от такого? Со временем все это прошло. У меня отрицательных изменений не было — ее это вполне устроило.

— А за что она переживала? За то, что вы броситесь гулять, кутить?

— Я думаю, каждая мама за это переживает. Но было больше волнений относительно того, как я выйду из дома после такой новости. Поэтому первый раз я выходил из дома в темных очках и кепке, чтобы она не сильно переживала. Хотя походку, одежду все равно все знали. Знакомые подходили, поздравляли и спрашивали, как так получилось. Я шутил, что это не я, это просто человек, на меня похожий. Не верили, смеялись, но по-доброму поздравляли, никаких злых высказываний в свой адрес я не слышал. Мне сложно в виртуальном пространстве. В реальности я этого негатива не слышу. Мне в лицо никто из знакомых и друзей ничего плохого не сказал.

— Наверное, объявилась вереница дальней родни с просьбами занять или просто так дать денег? Может быть, появились новые друзья или неожиданные родственники?

— Нет, такого не было. Я прекрасно понимаю ситуацию, которая произошла, и чем и кому могу помочь. Понадобилось — поехали и сделали все, что нужно. В этом отношении я абсолютно не испортился.

Что касается друзей, то за пять прошедших месяцев их количество не выросло и не уменьшилось. Кто был, те и остались. Я к выбору друзей отношусь довольно щепетильно. Все друзья отнеслись к этому событию очень адекватно.

Очень показательная история случилась после выигрыша. Мы собрались с друзьями в ночном клубе отдохнуть и развеяться. И когда нам принесли общий счет, то я предложил заплатить. Мое предложение восприняли в штыки. Мне прямым текстом было сказано, что этого не стоит делать, так как мы друзья не потому, что я выиграл в лотерею. И меня предупредили, чтобы больше таких предложений не было. Сказали, что все взрослые люди и все за себя могут заплатить, — и заявили, что это некрасиво с моей стороны. Это, конечно, было приятно.

Как-то один человек задал мне вопрос: «У тебя нет ощущения самого одинокого человека в области?» Я говорю: «Да нет, у меня и родственники, и друзья есть». А потом он спросил: «А у тебя искренние друзья остались?» Мне было приятно ответить, что мои друзья как относились ко мне раньше, так и относятся. Нет такого, что кто-то пошел просить что-то и так далее.

— Девушки стали обращать на вас больше внимания? Знакомиться? Может, в социальных сетях пишут?

— Я специально удалил все аккаунты, и сделал я это 11 июня, за два дня до того, как пришел за выигрышем. Не хотелось лишнего внимания. По поводу девушек: порядочные мужчины об этом не распространяются. Скажем так, определенная работа в этом плане ведется.

— Но вы все еще завидный холостяк?

— Да.

«На работе удивились: Ты еще и звонишь?»

— Все спрашивают, почему вы остались на работе, а не уволились.

— Как я для себя видел эту ситуацию. Во-первых, это большое испытание, и нужно удержаться в каких-то рамках. Если я хожу на работу, значит, у меня есть определенная дисциплина. Во-вторых, я не хотел становиться развращенным деньгами монстром, швырять трудовую и так далее. Это просто некрасиво и не по-человечески, я считаю. Я хотел потихоньку и постепенно адаптироваться к своему новому положению.

Потому что до 22 часов 6 июня я был в своем мире. Вдруг внезапно открылась дверь в другой мир. Эта трансформация должна пройти медленно и спокойно.

Плюс я не хотел портить отношения с людьми, с которыми отработал 17 лет. Уходить, громко хлопая дверью, — это не по мне. Не то воспитание. Я понимал, что нужен человек, который безболезненно продолжит работу после меня. Этот период времени был выделен на то, чтобы найти человека, передать дела. Чтобы, когда я буду уходить с завода, никто не мог сказать, что я кого-то подставил и все такое прочее. Что еще сказать про работу? В настоящее время я в отпуске. И скажу так: быть в отпуске мне понравилось. А дальше трактуйте эти слова, как захотите.

— А как коллеги отнеслись к вашему выигрышу?

— 13 июня я позвонил на работу предупредить, что у меня еще и завтра за свой счет. Уточнил, справятся ли они без меня. Первый вопрос был — «Ты еще и звонишь?».

— То есть они не рассчитывали на то, что вы вернетесь?

— Да, как выяснилось. По приезде засыпали вопросами. «А что будешь делать?», «Зачем остался на работе?». Говорили: «Да на фиг ты вернулся, пришлют тебе трудовую по почте». Я объяснял: вот смотрите, есть мой сменщик — молодой папа. У него отпуск в июле. Вот я сейчас уйду, а его из отпуска отзовут. Придется ему работать и проклинать меня. Зачем?

В любой ситуации нужно оставаться человеком. Поэтому я по-человечески так подумал: пусть все настроится и устаканится.

Тем более что начиналось производство новых деталей. Чтобы не останавливать этот процесс полностью, требовалось побыть еще какое-то время. Не хотелось подводить людей.

— Предлагали ли вам какие-то идеи для бизнеса, вложиться во что-то? У нас в комментариях много писали об этом.

— Нет, никто ко мне не приходил.

— Вы уже придумали, чем будете заниматься? Может, до выигрыша была мечта, которую сейчас можете реализовать?

— Я хочу на чемпионат мира по хоккею в Швейцарию съездить. Как получится, не знаю. Пока план такой. Чем занимать свободное время, если оно у меня появится? Мысли у меня уже есть. Мне хочется восстановить свои языковые навыки (я учил английский), хочется освежить их и прокачать. Потом, может, еще за что-нибудь возьмусь. Есть еще один язык, который хочется знать, — шведский.

Мне очень нравится Швеция и северные страны. Мне эти солнечные пейзажи, пустыни не очень импонируют. Я в душе северянин.

Фотографии гранитных скал с растущими на них соснами действуют на меня впечатляюще. Еще я бы посмотрел Гималаи.

«Я снова играю и делаю ставки»

— Вы читали истории других выигравших в лотерею? Может быть, что-то для себя почерпнули?

— Да. Особенно про этого человека, который выиграл $382 млн и через пять лет жил в прицепе. Это еще одна причина, почему я не стал резко уходить с завода, вкладываться в какие-то акции, развитие бизнеса и всего прочего. За пять лет в прицеп? Я на это не настроен. Или история российской семьи: выиграли деньги, купили квартиры — и за год все потеряли.

— Почему, на ваш взгляд, так происходит?

— Мне кажется, все зависит от отношения людей к жизни. Возможно, где-то сказался недостаток образования и воспитания. У меня с детства бережное отношение к деньгам. Я всегда знал им цену. Столько лет работаю и прекрасно понимаю, как они достаются.

Поэтому пускаться в загулы и набирать ванны с шампанским — это не про меня.

В прошлом интервью я говорил вам о том, что рассчитываю, что эти деньги будут работать на меня. Я все еще уверен в том, что есть определенная сумма, которую я готов потратить на определенные цели. А есть сумма, до которой я не хочу даже дотрагиваться, пусть она приносит мне доход. То, что там будет появляться, можно будет тратить.

— Уедете из страны или все-таки останетесь в Беларуси?

— Нет, я пока не вижу оснований, чтобы уезжать.

— А из Могилева в Минск?

— Могилев я исходил вдоль и поперек. Есть друзья, есть родные, есть более широкий круг общения. А вот приеду я в Минск — у меня тут всего с десяток знакомых наберется. Я уже в том возрасте, когда социализироваться намного сложнее.

— Вы продолжаете играть?

— Я сомневаюсь в том, что снаряд дважды попадает в одну воронку. Разумом сомневаюсь. А сердцем надеюсь. Я играю. Не так активно, возможно, как мог бы. Я делаю ставки, и да, мне хочется выиграть. Но сейчас у меня уже другие ощущения от игры. Конечно, хочется, чтобы совпали все шесть чисел. Но больший интерес — ощутить вот это сердцебиение и прилив адреналина.

— Не жалеете, что засветились и дали интервью?

— Я думаю, что мою личность установили бы в любом случае. Я бы так или иначе начал себя обозначать. Глупо иметь такие возможности и, как скупой рыцарь, чахнуть над златом. Все равно пришлось бы отвечать на вопросы журналистов. По прошествии пяти месяцев ничуть не сожалею о принятом решении.