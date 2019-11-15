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Андрей Скабелка номинирован на тренера года в Казахстане

  • 15.11.2019, 10:58
Андрей Скабелка номинирован на тренера года в Казахстане
Андрей СКАБЕЛКА
Фото: Юрий КУЗЬМИН / photo.khl.ru

Белорусский хоккейный наставник может стать лучшим в номинации «тренера года по зимним видам спорта».

Белорусский специалист Андрей Скабелка претендует на звание тренера 2019 года по зимним видам спорта в Казахстане. Наставник "Барыса" и национальной сборной Казахстана пока лидирует в опросе, опережая Елену Круглыхину (фристайл-могул), Михаила Дудченко (биатлон), Павла Васильева (прыжки с трамплина) и Этери Тутберидзе (фигурное катание), пишет "Пресссбол".

Имена лауретов будут названы 30 ноября.

В 2019 году "Барыс" под руководством Скабелки выиграл дивизион Аркадия Чернышева по итогам регулярного чемпионата КХЛ, а в плей-офф дошел до полуфинала конференции, где уступил "Авангарду" в серии до четырех побед (1:4). Сборная Казахстана не имела равных на домашнем чемпионате мира в дивизионе 1А в Нур-Султане.


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