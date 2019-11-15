Пять теплых стран, куда стоит полететь на море в ноябре 4 15.11.2019, 11:12

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Фото wisze с Flickr

Как вернуться в лето.

Сайт собрали несколько популярных идей отпуска на море в ноябре, сообщает po.lete.li.

Самый недорогой Египет

В ноябре в Европе заканчивается пляжный сезон, и из бюджетных направлений отдыха на море остается один Египет. Сюда можно полететь и в октябре, и в остальные месяцы осени, лета и весны. Ноябрь здесь по-прежнему жаркий: температура воздуха держится у 32-х градусов Цельсия, воды — 26. В начале месяца туры сюда дороже, чем в остальные дни, из-за наших ноябрьских праздников, на которые приходятся еще и школьные каникулы. Последнее — причина особенно большого количества семей с детьми здесь.

Побережье Красного моря в Хургаде. Фото sharkbait с Flickr

В середине и конце ноября здесь, как и во всем арабском мире, празднуют Рамадан. Многие арабы из других стран приезжают отдыхать именно в Египет, так что в это время в некоторых отелях даже может не найтись мест.

Для ноябрьского отдыха в Египте лучше всего выбрать Хургаду, где температура выше, есть песчаные пляжи и аквапарки.

Начало сезона в Тайланде

Пляж Патонг на Пхукете в ноябре. Фото williamcho с Flickr

Если в октябре погода здесь еще дождлива, то в ноябре начинает светить солнце, тучи рассеиваются, и в Тайланде начинается туристический сезон. Он закончится только в феврале, когда в Тайланд тоже можно лететь. В ноябре же поток туристов сюда возрастает, и нередко места в отелях бывает трудно найти. Лучшее решение — не лететь самому в отель, а заказать тур или арендовать кондоминиум на месяц-два.

Если вы поедете в Тайланд больше, чем на неделю, можете снять мопед и покататься по окрестностям Паттайи или острову Пхукет в зависимости от того, что выберете для отдыха. Если вам выпадут стандартные туристические две недели или неделя, просто искупайтесь, позагорайте и попробуйте все развлечения, которые предлагает тайландская туриндустрия.

С детьми на Гоа в Индии

Пляж отеля «Тадж Форт Агуада» в Гоа. Фото Swami Stream с Flickr

Гоа — индийский штат с самой развитой туристической инфраструктурой. Ближе к северу здесь более спокойный и дикий ландшафт, ближе к югу — более шумный и развитой. Это место, куда можно приехать в октябре-ноябре с детьми и вообще всей семьей и прожить всю зиму, пока в российских крупных городах царят холода и слякоть.

В ноябре здесь теплое море и жаркий воздух: 27 и 32 градуса соответственно. Ночи до января могут быть прохладными: лучше взять с собой ветровку. Впрочем, сюда в любом случае стоит ехать налегке, так как одежды много все равно не потребуется, а все, что нужно, можно купить на месте по низким ценам. По-настоящему дешевые авиабилеты в Гоа можете выбрать через специальную форму на нашем сайте.

Теплое море во Вьетнаме

Пальмы на пляже в Хои Ане. Фото marfis75 с Flickr

В качестве места для отдыха в ноябре стоит выбрать южный Вьетнам, в частности, Фантьет. В этом вьетнамском курорте, как и в Тайланде, уже сухо, но при этом спокойно и тихо. Здесь много уютных кафе, а пляжи жирокие и свободные. Цены во Вьетнаме ниже, чем в Тайланде и, тем более, в России. Сервис предельно вежливый.

Как и в Тайланде, здесь можно арендовать мопед или мотоцикл и поизучать окрестности. Как и в Гоа, здесь можно за копейки купить всю ту немногую одежду, которая может понадобиться — например, на случай дождя.

В ноябре во Вьетнаме пик сезона, так что цены могут быть относительно высокими. Впрочем, они все равно остаются ниже, чем во многих других курортных странах с морем.

Пляжи Доминиканской республики

Пляж в Доминикане. Правда, в октябре. Фото wisze с Flickr

Ходят слухи, что в ноябре в Доминикане дождливо. Но на деле дожди оказываются кратковременными и освежающими. Впрочем, конца сезона ураганов никто не отменял, так что в ноябре вам может просто не повезти с погодой. По поводу погоды лучше посоветоваться с турагентством, если вы летите не своим ходом.

Чаще же всего на этом карибском острове жаркая и ясная погода, а райские пляжи омывают волны теплого моря. Доминиканская республика — отличное направление для отдыха в ноябре. Здесь можно искупаться, позагорать или просто полежать под пальмами на чистейшем белом песке. Один из самых популярных курортов Доминиканской республики — Пунта Кана.