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Олег Сенцов получил премию имени Магнитского

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  • 15.11.2019, 11:24
Олег Сенцов получил премию имени Магнитского

Награду режиссеру вручила американская телеведущая Меган Маккейн.

Олег Сенцов, украинский кинорежиссер и бывший политзаключенный, был награжден международной премией в области журналистских расследований и защиты прав человека имени Сергея Магнитского. Трансляция церемонии, которая традиционно проходит в Лондоне, велась в ютьюб-канале Hermitage Capital Management - в этом инвестиционном фонде работал Сергей Магнитский, сообщает «Голос Америки».

Награда была присуждена Сенцову еще в ноябре прошлого года, однако режиссер не мог ее принять лично, находясь за решеткой по обвинению в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Награду бывшему политзаключенному вручила дочь сенатора Джона Маккейна Меган, ее отец был посмертно награжден премией Магнитского в прошлом году.

О вручении награды Сенцову в своем твиттере написал Уильям Браудер, основатель Hermitage Capital Management и учредитель премии Магнитского.

Премия Магнитского, присуждаемая с 2015 года, вручается за заслуги в сфере журналистских расследований и за деятельность по борьбе за права человека.


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