Наблюдатели: В Минске на участках происходит дичь 53 15.11.2019, 11:43

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

Последние новости о фальсификациях.

Движение «За свободу» сообщает, что их наблюдателей удаляют за то, что те делают свою работу.

Во время досрочного голосования с избирательных участков по Минскому Восточному округу №107 удалили пятерых наблюдателей.

Евгения Балтрамуна удалили за фото пломбы избирательной урны, Владимира Шило — за разговор с международными наблюдателями, Андрея Рогова — за вызов милиции, Олега Корбана — по просьбе провластных наблюдателей, Анну Толчикову — за передачу информации о фальсификациях журналистам.

Анну Толчикову вытолкнули из участка с угрозами привлечь милицию. Наблюдательница в первый день досрочного голосования насчитала на участке 30 человек, которые проголосовали, а в конце дня в протоколе появилась цифра 130, пишет «Солидарность».

Наблюдатели движения зафиксировали завышение явки избирателей на пяти участках округа в 3-4 раза. На 565 участке — фальсификация явки в шесть раз!

На четырех избирательных участках наблюдатели вызвали милицию, которая отказывалась выполнять служебные обязанности, угрожая представителям движения «За свободу» административной ответственностью за ложное сообщение.

Наблюдателя движения Андрея Рогова, который обличал фальсификации, лишили аккредитации за оскорбление председателя комиссии.

В интервью «Радыё Свабода» наблюдатель пояснил, что назвал председателя комиссии преступником и обвинил его в нарушении Уголовного кодекса.

— Я ему говорил: ты будешь сидеть в тюрьме сегодня или завтра, — сказал Рогов.

Наблюдатель сам вызвал милицию, просил, чтобы милиционеры проверили, была ли нарушена явка в 6,5 раз. По его словам милиционеры сказали, что результаты проверки сообщат ему через 10 дней. Наблюдателя это не устроило, так как проверку можно было сделать на месте, а через 10 дней выборы закончатся. Рогов написал заявление о фальсификациях выборов в прокуратуру.