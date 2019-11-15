Невзоров: Для Путина есть еще сказочка «Дюйм Вовочка» 15 15.11.2019, 11:45

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Александр Невзоров

Наверное, очень обидно строить сверхдержаву, а в результате получить новую декорацию для «Чиполлино».

Известный российски публицист рассказал о том, как артист Максим Галкин отказался «петь» со всеми.

– У нас очень робкий Галкин, который всегда прятал тело в эстрадных утесах, он вдруг решил рвануть не себе тельник, набрался мужества и сообщил аж о цензуре на телевидении. И тут же ему начали отвинчивать голову, закрывать концерты, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Причем такая смешная ситуация. Гражданин, по идее, возмутился карманными кражами в трамваях, и тут же последовало чье заявление? – ассоциации трамвайный карманников, которые сообщили, что карманы в основном-то и должны использоваться на сто процентов всеми желающими, и что каждый использует карманы по своему усмотрению.

Досталось не только храброму Галкину. Досталось еще и сказкам. Теперь мы знаем про то, что существует запрет на «Чиполлино». И что у них явный синдромчик, что Россия боится теперь уже и сказок. И вот под раздачу попал «Чиполлино». Хотя для режима есть сказочка и пострашнее. Это «ДюймВовочка».

Унылая, конечно, картина. И, наверное, ужасно обидно строить сверхдержаву и в результате получить новую декорацию для «Чиполлино». Это совсем печально.