Фотофакт: В Гродно на запечатанном избирательном участке ночью перевернулся флаг 23 15.11.2019, 12:19

6,811

Полтергейст на участке №11?

Наблюдатели кампании «Право выбора» заметили необычное изменение на избирательном участке №11 Гродненский-Центрального округа №51. Государственный флаг «перевернулся» за ночь в запечатанном помещении, сообщает «Радыё Свабода».

Как утверждает наблюдатель Сергей Веремеенко, координатор Гродненской кампании «Право выбора», 12 ноября красно-зеленый флаг на участке висел вверх ногами. Он и наблюдатель «Весны» Игорь Дьячков присутствовали при опечатывании помещения вечером 12-го, а при открытии утром 13-го присутствовал Дьячков. И на утро 13 ноября флаг висел уже «как надо».