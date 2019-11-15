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Видеофакт: Как выглядели бы планеты Солнечной системы на месте Луны

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  • 15.11.2019, 12:33
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Видеофакт: Как выглядели бы планеты Солнечной системы на месте Луны

Смотреть в небо было бы гораздо интереснее.

Николас Холмс, астроном-любитель, показал, что было бы, если бы планеты в нашей Солнечной системе вращались вокруг Земли на расстоянии Луны, сообщает nv.ua.

Его коллеги отмечают, что визуализация оказалась достаточно точной.

«Я хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Моя главная задача — утолить свое любопытство», — сказал Холмс в интервью.

Он снял видео с неба в Хантсвилле, штат Алабама, и заменил Луну на другие планеты, используя программное обеспечение 3ds Max.

Джеймс О’Донохью, ученый-планетолог, работающий в японском космическом агентстве JAXA, сказал, что размеры планет в видео были точными. «Я проверил математику!», — написал он в октябре.

Если вы внимательно посмотрите на видео, вы можете заметить четыре большие спутника Юпитера: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто. Когда Сатурн занимает свое место, спутник Тетис скользит мимо колец.

Вы можете заметить, что на видео отсутствует одна планета: Меркурий. Это потому, что он чуть больше земной Луны с радиусом 2439 км. С другой стороны, Юпитер — самая большая планета в Солнечной системе, ее ширина составляет 69 911 км. Сатурн выглядит еще больше из-за его колец, которые добавляют к радиусу более 400 000 км.

Холмс также предложил простой способ воссоздать, насколько большими будут эти планеты, если они будут висеть в небе на расстоянии Луны.

«Простая демонстрация — протянуть десять центов на расстоянии вытянутой руки. Это примерно диаметр Луны. Если вы протянете так же тарелку с обедом, это будет размер Юпитера. Может быть, оно не занимает всего неба, но оно чертовски большое, — сказал Холмс.

Однако не все в видео Холмса является точным. Во-первых, количество солнечного света, падающего на планеты, «немного отличается от реальности», сказал он, чтобы прояснить детали. Планеты не наклонены в нужной степени, и они не вращаются с правильной скоростью.

Конечно, если планеты приблизятся к Земле, все будет не так спокойно, как это показано в видео Холмса. Если Юпитер, Сатурн, Уран или Нептун появятся на месте Луны, сама Земля станет одним из спутников этой планеты.


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