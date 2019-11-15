Китай отказывается от российского газа 7 15.11.2019, 12:45

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Фото: ТАСС

Углеводороды из РФ оказались ненужными.

Спрос на газ в Китае оказался существенно ниже прогнозов правительства, и на внутреннем рынке возник избыток предложения, сообщает Interfax Energy со ссылкой на топ-менеджеров энергетических компаний КНР, пишет finanz.ru.

В 2020 году он составит около 9 млрд кубометров, прогнозирует Sinopec - вторая по объема добычи в КНР нефтегазовая корпорация.

При цели правительства довести долю потребления газа до 10% (360 млрд кубометров в год) по итогам 2019 года спрос составит около 305,9 млрд кубов. Предложение газа достигнет 315,2 млрд кубометров, из которых 9,7 млрд будут представлять из себя «излишек», следует из оценок Unipec (трейдингового подразделения Sinopec), которая первой из государственных корпораций опубликовала прогноз на будущий год.

В следующем году, как считает компания, спрос вырастет до 335 млрд кубометров, однако предложение - 344,6 млрд - опять будет выше.

Избыток - 9,6 млрд кубометов - вдвое превысит объем, который по трубопроводу «Сила Сибири» в 2020 году намерен поставить «Газпром» (5 млрд кубометров).

Прокачка газа по трубопроводу стоимостью 17 млрд долларов начнется 20 декабря, а на проектную мощность - 38 млрд кубометров в год - он должен выйти к 2024 году.

Начало поставок российского газа может оказать негативное воздействие на спрос, заявил «Интерфаксу» Ван Хайянь, генеральный управляющий российского подразделения PetroChina International.

«С точки зрения спроса Китай все еще находится в ситуации неопределенности. Есть много препятствий, таких как инфраструктура, приемлемость цены и замещение за счет альтернативных источников энергии», - сказал он.

«В некоторых регионах Китая может наблюдаться разовый недостаток в зимний период, однако в целом предложения достаточно, а производство газа на внутреннем рынке, вероятно, существенно вырастет в следующие несколько лет», - добавил топ-менеджер.

В 2018 году Китай добывал 160,2 млрд кубометров газа, покрывая около 56% внутреннего потребления. В 2019 году, по прогнозу министерства природных ресурсов КНР, добыча вырастет до 174-175 млрд кубов благодаря разработке сланцевых месторождений, по запаса газа в которых Китай занимает первое место в мире (1,1 трлн кубометров).

Е 2040 году китайская добыча удвоится - до 325 млрд кубометров в год, прогнозирует Wood Mackenzie. Впрочем, спрос на газ будет расти еще быстрее: к 2030-му Китай опередит по потреблению ЕС (510 млрд кубометров), а к 2040-му будет его газовый рынок будет равен половине Азии (673 млрд кубометров).