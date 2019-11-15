Польская экономика продолжает расти 1 15.11.2019, 13:29

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Рост экономики страны в третьем квартале составил 3,9%.

Польская экономика выросла в третьем квартале на 3,9% по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Польское радио».

Это следует из опубликованного в четверг Главным статистическим управлением Польши предварительного прогноза ВВП страны. В первом квартале динамика роста польского ВВП по сравнению с 2018 годом составил 4,8%, а во втором - 4,6%. Между тем, цены потребительских товаров и услуг выросли в октябре на 2,5%.