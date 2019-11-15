Перед годовщиной «желтых жилетов» тысячи людей снова вышли на улицы Парижа 15.11.2019, 14:18

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К движению решили присоединиться студенты.

Тысячи людей, которые работают в больницах, протестовали в Париже против жесткого бюджета и нехватки работников, призывая правительство составить план для преодоления чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Недавно службы скорой помощи начали частично бастовать, заявив, что государственная больница "умирает во Франции".

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о широком плане, в частности выделении средств для спасения ситуации. Его детали должен представить на следующей неделе премьер-министр Эдуар Филипп.

Социальное напряжение во Франции усиливается: студенты решили присоединиться к движению "желтых жилетов", чтобы протестовать из-за высокой стоимость жизни и неравенства. Ожидается, что в субботу, 16 ноября, в годовщину рождения движения, состоится большая акция протеста "желтых жилетов".

В минувшие выходные тысячи людей вышли в Париже на марш против исламофобии, который заметно разделил французский политический класс.

Перед этим, в середине октября, бастовали железнодорожники, усложнив движение, в частности, в Париже.

15 октября многотысячный протест французских пожарных в Париже завершился столкновениями с полицией.

Протест пожарных состоялся через две недели после аналогичного протеста полицейских на улицах Парижа, который стал крупнейшим за 20 лет.