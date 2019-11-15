Представитель украинского Кабмина в Раде подала в отставку 15.11.2019, 14:25

Ирина Верещук cчитает, что премьер-министр ее не слышит.

Украинские народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук написала заявление об увольнении с должности представителя Кабинета министров в Верховной Раде.

Как сообщает корреспондент censor.net, об этом она сообщила журналистам в Раде.

"Я написала заявление, слагаю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужна", — сказала Верещук.

Она рассказала, что встречалась с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", - сказала Верещук.

Она рассказала, что на ее должность вероятно предложат нардепа от "Слуги народа" Елену Шуляк.

"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально", - сказала она.

Напомним, вчера Верещук сообщила, что от третьих лиц она узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.