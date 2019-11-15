Где спрятаны клады вестготских королей? 15.11.2019, 14:36

Их тайна до сих пор не разгадана.

За свою продолжительную историю вестготские племена смогли принять участие в немалом количестве сражений. А как известно, война несет не только славу, но и немалые богатства, коих у вестготов накопилось в излишке. Некоторые из них уже найдены и теперь украшают полки самых известных музеев мира, другие только лишь предстоит найти, а третьи и вовсе утеряны на всегда, пишет klady.info.

История вестготов богата различными событиями. Еще во II веке до нашей эры этот народ переселился с берегов Балтики в Причерноморье, а позже отправились на запад к территориям современных Испании и Франции. Эти германские племена оказались известны не только своей воинской отвагой, но и невероятным умением обрабатывать металл. Это искусство они позаимствовали у других обитателей древних европейских земель – римлян и греков.

Именно поэтому, когда вестготы создали свое собственное государство в 419 году на юге современной Франции, они были уже весьма мастеровитым народом. А в своей столице Тулузе германские племена возвели уникальную «Золотую» церковь. К сожалению, легендарное сооружение, выдержавшее многие столетия, пало во времена французской революции и упоминания остались лишь в истории.

Однако и кроме этого удивительного здания мастерам вестготов было чем похвастаться. Они создавали немалой красоты золотые и серебряные изделия, оседавшие в сокровищницах вестготских королей. Да и сами правители немало повлияли на пополнения собственных запасов золота. Легендарный вождь вестготов Аларих в 410 году смог захватить Рим, у правителей которых «позаимствовал» немало трофеев. Правда, большинство из них были погребены в могиле самого германского правителя, а найти последнее пристанище Алариха – задача не из легких.

Но были и те сокровища вестготов, которые все же открылись взорам исследователей. К примеру, в 1858 году в небольшом селении Гуаррасара, расположенном недалеко от Толедо, был обнаружен весомый клад. Здесь были найдены различные золотые и серебряные украшения и предметы быта. В их числе также были две короны, принадлежавшие в свое время вестготским королям Свинтиле и Рецесвинту.

Именно этот клад дал археологам в полной мере оценить все то богатство, коим обладали вестготские правители. Однако даже они были лишь малой части всех тех драгоценностей, что исчезли давно, когда в земли вестготов вторглись арабские воины. Кто знает, может человечеству еще удастся отыскать потерянные артефакты. А возможно они уже давно уничтожены.