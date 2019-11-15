Отстаивайте же Гонконг! 15.11.2019, 14:47

Фото: Reuters

Российская блогосфера — о развитии событий в бунтующем мегаполисе.

Протесты в Гонконге не утихают, пишет kasparov.ru.

Елизавета Покровская:

"В Гонконге полиция открыла огонь по демонстрантам.

Есть убитые и раненые.

У нас здесь, в Штатах, об этом молчит пресса, молчит англоязычный Фейсбук, молчат все.

В стране, провозгласившей "Свободу и справедливость для всех", никому нет дела до тех, кто сейчас борется за свободу и справедливость.

В Европе, как я понимаю, та же картина.

Гонконг, оставленный в своё время Великобританией, теперь оставлен всем остальным "либерально-демократическим миром".

Более того, в среде приличных людей из либерально-демократической тусовки все чаще и громче раздаются голоса в том смысле, что, мол, хватит майданничать.

"Пропал калабуховский дом", написал один либеральный умник, имени которого я сейчас не припомню к нашему с ним общему счастью.

Вот так, значит?

Борьба за независимость, за право распоряжаться собственной жизнью и решать собственные проблемы либеральная тусовка теперь считает дурным тоном.

Интересно, почему.

И в чем причина такой страстной любви к status quo со стороны защитников либерально-демократических ценностей.

Это и вправду безумно интересно.

Вскорости об этом будет текст.

Клянусь.

Чтоб я сдох.

А пока — иллюстрация к тому, как это бывает, когда люди доведены до предела отчаяния и бьются уже не только за собственное достоинство и независимость, но и за жизнь.

С музыкой.

В честь Гонконга, который не сдаётся, и в память о тех, чья кровь там уже пролилась".

Егор Седов:

"Все довольно просто: если Земля Свободных забывает лозунг "За нашу и вашу свободу!", то Землей Свободных (Западом) она быть перестает. Это — процесс, конечно, это не минутное дело. Но заканчивается оно именно так.

Посему — отстаивайте же Гонконг!

Потому что именно там происходит Битва за будущее. Между протестующими и вполне чудовищным режимом.

Что до коммента про "калабуховский дом" — видел я его. И не знаю, конечно, что там у автора под замком (и не желаю знать!), но впечатление от его ФБ — "типичное ни о чем" (возможный тролль). К тому же, не очень умен: есть в "Собачьем сердце" персонаж понеприятней Шарикова, именно он про "калабуховский дом" и говорит.

Я же уверен, что все диктаторские "калабуховские дома" должны пропасть — и молюсь, чтобы это случилось поскорее.

И еще. Читаю я сейчас телеграм-каналы, в том числе и помоечные. Ну, вот в помоечных говорится о том, как некие "местные жители" борются с протестующими. Довольно странное впечатление: а что, протестующие — какие-то понаехавшие? А откуда? Неужели из материкового Китая, больше-то, вроде, неоткуда? )

Может быть, правильно с "клоачного" на русский это переводится как "местная (и, по некоторым данным, не только местная) мафия воюет с протестующими местными жителями"? Судя по всему, как-то так и происходит.

В общем, не надо доверять всем сообщениям оттуда. А вот свой словарик проработать как раз надо, и будет в нем не только предлог перед названием одной соседней страны. Просто чтобы называть врага врагом, друга — другом, а незаконные гособразования (неважно, в ООН они или нет) — незаконными".

Василий Головнин:

"Новость о стрельбе по демонстрантам еще больше всколыхнула Гонконг — сегодня на демонстрацию протеста во время обеденного перерыва вышли в своих костюмах с галстуками даже сотрудники респектабельных финансовых учреждений в фешенебельном районе Сентрал, где расположены лучшие магазины, офисы банков и крупнейших компаний. Полиция там с утра забрасывала все гранатами со слезоточивым газом после того, как протестующие начали блокировать улицы, заваливая их баками с мусором, поджигать баррикады.

Под обстрелом оказался даже самый старый и дорогой шопинг-молл Landmark, где пытались скрываться демонстранты, которые все же перекрыли движение на основных магистралях. Стычки и манифестации уже пять месяцев сотрясают Гонконг практически каждый день, но массированная стрельба гранатами со слезоточивым газом в главном деловом центре Сентрал в рабочие часы — это что-то новое.

Кстати, в начале протестов полиция вела себя сдержанно, но непрерывные столкновения теперь все больше напоминают небольшую гражданскую войну. Только недавно в Гонконге погиб студент, который упал с высокого этажа многоярусной парковки, когда пытался скрыться от обстрела гранатами со слезоточивым газом. Демонстранты теперь называют полицию не иначе как убийцами, многие университеты стали базами протеста — они укреплены и превращены в настоящие крепости, занятия прекратились.

Пекин имеет в Гонконге 12-тысячный гарнизон, у границ анклава сосредоточены могучие силы внутренних войск. Но китайские центральные власти все еще ждут, что администрация автономного анклава сама справится с протестами, которые все больше направлены против политики КНР. "Гонконг — не Китай", — скандируют манифестанты".

Телеграм-канал "Китайская угроза":

"Одним из главных полей, без преувеличения можно сказать, сражений стал Гонконгский университет. Полиция попыталась вытеснить студентов, соорудивших баррикады, с территории студенческого городка при помощи слезоточивого газа и резиновых пуль.

Схожую картину можно наблюдать и в других высших учебных заведениях города: Китайском, Политехническом и других университетах Гонконга. На их территориях тоже развернулись настоящие сражения между студентами и стражами порядка. Об отмене занятий заявила администрация восьми гонконгских университетов. Естественно, отменены занятия в школах, закрыты кинотеатры и театры и прочие развлекательные учреждения".

Телеграм-канал "Протесты в мире":

"Продолжаются столкновения студентов Китайского университета Гонконга (CUHK) с полицией. Требование — освободить всех арестованных студентов на предыдущих акциях протеста".