Жительница Минска: Будущее страны решит молодежь 15.11.2019, 14:53

Мнение на пикете.

Все чаще на агитационных пикетах гражданской кампании «Европейская Беларусь» люди говорят о том, что только вместе народ способен добиться перемен, сообщает пресс-служба кампании:

- Я считаю, что вопрос о смене власти должна решать молодежь. Свое мнение должна сказать молодежь. Мы люди уже пожилые, мы пожили при этой власти, но я вижу, что у молодежи нет перспектив. А если у молодого поколения нет перспектив – власть надо менять.

Конечно, хотелось бы, чтобы процесс смены власти прошел мирным путем, путем выборов, путем общения с народом. Но выборы, вряд ли у нас работают: шесть сроков, вы меня извините. Открытых и честных выборов можно добиться только путем объединения народа.