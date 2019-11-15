Польша сообщила российскому «Газпрому» об отказе покупать у него газ 19 15.11.2019, 15:00

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Ямальский контракт прекращен.

Совет правления польского государственного концерна «Польская нефтяная и газовая компания» (Polski Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, PGNiG) сообщил, что сегодня, 15 ноября, после получения необходимых корпорационных разрешений, российской кампании «Газпром» было передано заявление о намерении завершить обязывающий договор купли-продажи природного газа, сообщает «Польское радио».

Так называемый Ямальский контракт был подписан 25 сентября 1996 года, срок его действия истекает 31 декабря 2022 года.

По оценке совета правления концерна, до настоящего времени группой PGNiG были предприняты действия, предусматривающие диверсификацию поставок газа после 2022 года. В декларации «Польской нефтяной и газовой компании» написано, что новые контракты по доставке сжиженного природного газа (СПГ), аквизиция залежей природного газа в Северном море и расширение системы поставок топлива вполне обеспечивают энергетическую безопасность страны и позволяют на завершение Ямальского контракта, согласно его положений.

В первом полугодии 2019 года Польша сократила закупки российского газа на 28%, то есть до 4,3 млрд кубометров. После 2022 года, когда закончится действие контракта с Газпромом, польская госкомпания собирается значительно увеличить поставки СПГ из США.