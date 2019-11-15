Николай Кручинский: Подсыпали, растворили, ветром надуло — это несерьезно 6 15.11.2019, 15:04

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Николай Кручинский

Экс-главный борец с допингом в Беларуси — о залетах спортсменов.

В сентябре один из лидеров сборной Беларуси по греко-римской борьбе Кирилл Грищенко, взявший «золото» на Европейских играх-2019 и получивший персональное поздравление от Александра Лукашенко, неожиданно не поехал на мировое первенство. Как оказалось, в организме спортсмена сразу после ЕИ обнаружили запрещенное вещество. В национальной команде тут же началась внутренняя проверка, было запущено и разбирательство на международном уровне. «Нас, по одному-два человека, вызывают в белорусское антидопинговое агентство, задают вопросы, все выясняют. Я по-прежнему уверен, что Грищенко не мог сам принимать этот допинг. Это какая-то диверсия», – уверял старший тренер национальной команды Николай Богданенок, пишет «Трибуна».

Грищенко, которого временно отстранили от участия во всех соревнованиях, сильно удивился новости. «Лично я точно ничего не принимал. Для меня новость о допинге была таким же шоком, как и для всех остальных. Очень большое удивление. Да и, по сути, принимать запрещенные препараты в такие сроки – за полмесяца до Европейских игр – было бессмысленно. А что за препарат? Пока не буду говорить», – рассказывал спортсмен. По словам борца, перед допинг-пробой на ЕИ он сдавал анализ в конце мая, который оказался чистым.

Конкретика по виду допинга появилась 13 ноября. В организме Грищенко нашли дегидрохлорметилтестостерон и в этой связи отобрали «золото» ЕИ. За спортсмена попыталась вступиться супруга борца Сергея Стародуба – друга Кирилла, у которого также обнаружили допинг. Алла Яршевич – сама для спорта не чужой человек, является трехкратной чемпионкой мира – написала эмоциональный пост в Instagram, в котором утверждала, что мужу и его товарищу запрещенное вещество подсыпали в воду на тренировке.

В 2016 году в похожей истории оказался таэквондист Арман-Маршалл Силла. За несколько дней до вылета на бразильскую Олимпиаду в крови белоруса обнаружили мельдоний, который вообще нет смысла употреблять в его виде спорта. Концентрация допинга в организме Силлы превышала норму в три раза. По итогу таэквондиста дисквалифицировали до 2020 года.

Если вину Грищенко докажут, то его также ожидает 4-летняя дисквалификация. На момент ее окончания борцу будет 32 года, что, по мнению специалистов, не является приговором в этом виде спорта.

Что за допинг нашли у Грищенко?

Дегидрохлорметилтестостерон – это экзогенный анаболический андрогенный стероид. Его создателем считают Альберта Стяховяка. В 1961 году стероид запатентовала восточногерманская компания Jenapharm. Вещество разрабатывали в ГДР как один из анаболиков, который должен был помочь немецким спортсменам на Олимпиадах. Несмотря на свой почтенный возраст, стероид остается популярным в спорте и бодибилдинге. Однако в Беларуси дегидрохлорметилтестостерон уже давно относят к сильнодействующим веществам, а это значит, что за его незаконное изготовление, приобретение или хранение с целью сбыта можно лишиться свободы до пяти лет по статье 333 УК РБ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ).

Этот вид анаболика не принимают в чистом виде, а вместе с другими веществами. Ввод в организм чаще всего происходит перорально (внутрь). Стероид можно найти в ампулах, которые используют при уколах в необходимую группу мышц. Дегидрохлорметилтестостерон способствует увеличению силы и росту мышечной массы.

Именно поэтому вещество признано WADA запрещенным во всех видах спорта в соревновательный и внесоревновательный периоды. В основном этот допинг находят у представителей единоборств, легкой и тяжелой атлетики. На дегидрохлорметилтестостероне погорели многие белорусы. Из-за него лишили олимпийского «золота»-2008 метательницу молота Оксану Менькову. Любопытно, что анаболик еще дают скаковым лошадям для увеличения скорости бега.

В основном борцов ловят на запрещенных препаратах, которые сгоняют вес. При этом дегидрохлорметилтестостерон действует наоборот – увеличивает массу тела при помощи роста мышц. Интересно, что перед Евроиграми Грищенко жаловался на частый недостаток килограммов при взвешивании. «Для меня набрать вес – это настоящая проблема. Почти всегда на всех турнирах я недовесок. Когда у нас была весовая категория 120 килограммов, мой начальный вес был 100. Получалось набрать до 105-110 килограммов. Потом, когда перешел во взрослый спорт и почти набрал 120, в нашем виде изменили весовые категории – теперь это 130 килограммов. И снова то же самое», – жаловался борец.

Его можно подсыпать и не заметить?

О вкусе дегидрохлорметилтестостерона говорить сложно, так как вещество не принимается в чистом виде. При этом запах у стероида отсутствует. Интересно, что содержимое ампул с дегидрохлорметилтестостероном можно не только вкалывать внутримышечно, но просто выпивать. Правда, тогда эффективность уменьшается примерно в полтора раза.

Однако анаболик не тяжело разглядеть в воде и почуять что-то неладное, так как содержимое ампулы имеет маслянистый характер. Если говорить про растворение таблетки, то для начала ее необходимо растереть в порошок, который в последствии придаст воде неестественный окрас.

А что говорит эксперт?

Стоит ли верить в слова о подсыпании допинга и почему спортсмены принимают запрещенные вещества? Об это «Трибуна» спросила у профессора, доктора медицинских наук и экс-главу Национального антидопингового агентства Беларуси Николая Кручинского.

– Это один из вариантов анаболического стероида, который находится в списке запрещенных веществ WADA. Он очень часто содержится в различных добавках, но не указывается на упаковке.

– Добавки какого характера?

– Их сейчас куча. Так называемые биологически активные добавки, которые якобы рекомендуют спортсменам. Их в основном производят из китайского сырья. Но что именно находится в нем – это большой вопрос. Да и мало кто проверяет.

– Вообще много запрещенных веществ, которые можно подсыпать и сразу же получить положительную пробу?

– Давайте вы не будете из меня черпать информацию, как делать так, чтобы тебя не поймали. Ваши читатели послушают меня и где гарантия, что некоторые горячие головы не воспользуются полученными данными? Поэтому давайте пропустим этот вопрос. Но вообще скажу, что такие вещества существуют. Более того, у нас есть спортсмены, которые использовали их в своей практике, но были наказаны.

– Дегидрохлорметилтестостерону уже более полувека, но его продолжают употреблять. Неужели до сих пор не придумали что-то более эффективное?

– Наверное, потому что в определенной степени на рынке нет ничего нового. Давайте еще не будем забывать об отсутствии правильной информации. Возьмем простой пример. Один спрашивает другого: «А что тебе помогает?» – «Вот это». – «Давай и я попробую». Это так называемое сарафанное радио работает. Дегидрохлорметилтестостерон влияет на рост мышц, соответственно, повышается и выносливость. Поэтому неудивительно, что вещество имеет популярность в видах спорта, связанных со скоростно-силовыми компонентами.

– Этот стероид в свободном доступе можно купить?

– Насколько я знаю – нет. По крайней мере, не должны его продавать. Просто дегидрохлорметилтестостерон не является лекарственным средством, поэтому в аптеке в любом случае находиться не должен.

– Анаболик выпускают только в таблетка и ампулах?

– В большинстве случаев его принимают в таблетках. А вообще затрудняюсь ответить. Я ведь не занимаюсь его производством или распространением.

– У дегидрохлорметилтестостерона вообще есть вкус?

– Не знаю, не употреблял. Это не та ситуация, когда доктор проверят лекарство на себе :).

– А вообще можно этот допинг подсыпать или разбавить в воде?

– Теоретически все можно сделать. Подсыпали, растворили... А вообще это несерьезно.

– Почему? Спортсмены так говорят.

– Да, но это несерьезно во всех смыслах. То, что запрещено, не должно использоваться ими. За все нарушения необходимо нести ответственность.

– Получается, в таких ситуациях атлеты банально врут?

– Давайте откроем Всемирный антидопинговый кодекс и посмотрим на первую статью. Там прописан четкий принцип отсутствия презумпции невиновности. То есть спортсмен обязан доказать, как, почему и где в его организм попало запрещенное вещество.

– По-вашему, чем спортсмены руководствуются, когда осознанно идут на употребление допинга?

– Думаю, что наши спортсмены надеются на замечательное русское слово «авось». Это произойдет, но не со мной.

– Если судить по вашему опыту, то допинг в организм чаще попадает из-за умышленного употребления или все же по незнанию и неопытности?

– Уверен, по большей части делается это целенаправленно, как бы наши спортсмены не говорили, что все случайно или лаборатория ошиблась, ветром надуло.