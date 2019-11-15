Встреча свободных людей: «Белсат» проведет стрим 3 15.11.2019, 15:59

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До начала осталось два часа.

15 ноября на Октябрьской площади в Минске пройдет митинг в рамках так называемой парламентской избирательной кампании. «Белсат» проведет видеотрансляцию мероприятия, сообщает «Белсат».

Митинг запланирован на 18:00. В минувшую пятницу на акции #чтодальше митинг на Октябрьской площади анонсировал активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель.

Напомним, что 8 ноября на площади Свободы в Минске прошла акция с виртуальным участием известного белорусского видеоблогера NEXTA.