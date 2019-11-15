закрыть
15 ноября 2019, пятница, 20:57
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Хорошая новость
Рубрики

Какую пенсию получают эстонские пенсионеры?

3
  • 15.11.2019, 15:42
  • 3,229
Какую пенсию получают эстонские пенсионеры?

Она выросла еще на 11 процентов.

В третьем квартале этого года средняя пенсия в Эстонии выросла в годовом сравнении примерно на 11 процентов до 471,4 евро, сообщает postimees.ee.

По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя пенсия равнялась 468,8 евро, то есть квартальный рост составил 0,6 процента.

Средняя пенсия по старости составила в третьем квартале 486,6 евро. По сравнению с предыдущим кварталом пенсия по старости выросла на 0,4 процента, в годовом сравнении - на 8,7 процента.


популярное за неделю

Мнение

Белорусы — сильный и смелый народ
Белорусы — сильный и смелый народ Евгений Афнагель
Сегодня вечером на площади
Сегодня вечером на площади Ирина Халип
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии
Я служил в уголовном розыске и поймал на вбросе председателя участковой комиссии Николай Козлов
Уйти в барханы и не вернуться
Уйти в барханы и не вернуться Владимир Халип