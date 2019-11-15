Какую пенсию получают эстонские пенсионеры? 3 15.11.2019, 15:42

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Она выросла еще на 11 процентов.

В третьем квартале этого года средняя пенсия в Эстонии выросла в годовом сравнении примерно на 11 процентов до 471,4 евро, сообщает postimees.ee.

По данным Департамента статистики, во втором квартале средняя пенсия равнялась 468,8 евро, то есть квартальный рост составил 0,6 процента.

Средняя пенсия по старости составила в третьем квартале 486,6 евро. По сравнению с предыдущим кварталом пенсия по старости выросла на 0,4 процента, в годовом сравнении - на 8,7 процента.