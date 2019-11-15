Жители Тбилиси вышли на улицы с требованием досрочных парламентских выборов 15.11.2019, 16:14

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Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

Оппозиция согласовала единый план действий.

Тбилиси вновь накрыла волна протестов. Тысячи людей собрались возле здания парламента. Их главное требование — досрочные парламентские выборы. На проспекте Руставели ставят палатки. Это беспрецедентный случай с 2012 года, когда все оппозиционные партии объединяются на улице против действующих властей, сообщает "Еврорадио" со ссылкой на JAMnews.

15 ноября тысячи людей протестовали против решения, принятого в парламенте Грузии. Парламент провалил внесение в конституцию поправок о порядке проведения парламентских выборов. Согласно проекту, выборы 2020 года должны были проводиться по пропорциональной системе (только по партийным спискам), то есть упразднялась мажоритарная система, которая традиционно дает правящей партии значительное преимущество.

Переход на пропорциональную систему был одним из основных требований на акциях протеста летом. 24 июня после двух дней митингов лидер "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили выступил с публичным заявлением, согласившись выполнить требование. Он сказал, что "Грузинская мечта" согласна на пропорциональную систему и представит соответствующую инициативу в парламент.

Однако когда этот вопрос был вынесен на голосование в парламенте, за изменения, инициированные "Грузинской мечтой", не проголосовали многие депутаты от этой партии.

Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

В условиях, когда ни одно важное политическое решение не принимается без участия неформального лидера страны, главы правящей партии и олигарха Бидзины Иванишвили, никто не верит, что законодатели, провалившие законопроект, действовали независимо. Депутаты от оппозиции называют случившееся в парламенте "спектаклем и трюком, поставленным Иванишвили".

"Это было "кидалово" века, так грузинский народ еще никто не обманывал", — сказал один из организаторов митинга Шота Дигмелашвили.

Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

После голосования проспект Руставели был перекрыт гражданскими активистами, которые проводили митинги летом. Они сели на проезжей части и призвали всех собраться у здания парламента. К семи часам вечера число протестующих увеличилось настолько, что проспекта Руставели был перекрыт уже естественным образом. К акции присоединились студенты из разных вузов. Они несли транспаранты "Позор" и "Иванишвили — лжец".

Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

К семи часам в офисе Лейбористской партии также прошла встреча лидеров оппозиционных партий и гражданских активистов. На встрече были представители всех оппозиционных партий, в том числе радикально противостоящих друг другу — рядом с прозападными политиками сидели лидеры пророссийски настроенных партий.

"Все минус один" — это главная формула, вокруг которой объединились политические партии

Оппозиция согласовала единый план действий. Решение следующее — акция на проспекте Руставели не закончится до тех пор, пока не будут назначены досрочные выборы, которые пройдут полностью по пропорциональной системе. Три основных требования оппозиции:

Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

1. Сформировать временное правительство.

2. В состав временного правительства должны войти все, кроме Бидзины Иванишвили. То есть Бидзина Иванишвили должен отойти от всех политических процессов, а правительство "Грузинской мечты" — от управления страной.

3. Временное правительство должно провести свободные выборы.

"Все оппозиционные силы едины в том, что Бидзина Иванишвили привел страну на край пропасти, поэтому нам нужны совместные действия, чтобы покончить с этим враждебным режимом, ни одно слово которого ничего не стоит. Страна нуждается в досрочных — пропорциональных — выборах, которые проведет переходное правительство. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели", — заявил лидер партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия после встречи оппозиции.

"Если вы сидите дома, выходите на улицу, потому что от государства ничего не осталось, и что осталось, тоже отбирают. Скажите, вы отдадите государство олигарху? Выйдите на улицу, что вы делаете в это время дома? По какой системе бы ни прошли выборы — скажу вам по-тбилисски, мы их порвем", — говорит один из лидеров оппозиционного "Единого национального движения" Григол Вашадзе.

Он отметил, что "Единое национальное движение" выступает за более радикальные меры, хотя с оппозицией был достигнут консенсус, и партия будет следовать общему соглашению.

"Единственный механизм, который понимает нынешнее правительство, — это массовые протесты… Надо было постараться, чтобы объединить все оппозиционные партии, и Бидзине Иванишвили это удалось", — считает Нино Бурджанадзе, председатель партии "Демократическое движение — единая Грузия".

"Бидзина Иванишвили сделал все, чтобы получить баррикады на Руставели и они обязательно будут", — уверен Бачуки Кардава, председатель Национал-демократической партии.

Митинг в Тбилиси 14 ноября / JAMnews

"Бидзина Иванишвили, один из самых лживых людей, с которыми я сталкивался в своей жизни, вместе со своей партией сегодня поставил спектакль и изменил направление национальных интересов Грузии в направлении севера. Чаша терпения переполнилась, мы не отступим", — заявил на акции бизнесмен Мамука Хазарадзе, основатель нового политического движения "Лело".

Третий президент Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Украине, тоже отреагировал на происходящее в Грузии.

"Одно я знаю, скоро праздник Святого Гиорги, 23 ноября, и грузинский народ должен объединиться, провести мирную мобилизацию. Этот режим больше не имеет никакой легитимности. Так что теперь все зависит от нас. Сила в единстве, друзья, я уверен, что у нас все получится", — заявил Саакашвили в видео, размещенном в его социальной сети.

К протестующим также присоединился экс-президент Гиоргий Маргвелашвили.

"Я стою там, где стоит грузинский народ, и там, где нет альтернативы", — сказал четвертый президент страны.

Посольство США также выступило сегодня с заявлением по поводу решения парламента.

"Мы сожалеем, что, несмотря на поддержку оппозиционных партий, конституционные поправки на сегодняшнем голосовании подержало недостаточное количество депутатов "Грузинской мечты". Мы призываем все стороны, включая правительство, оппозиционные партии и гражданское общество, спокойно и достойно сотрудничать, чтобы продолжать двигаться вперед в соответствии с нашими общими обязательствами по укреплению демократического развития Грузии", — говорится в заявлении.