Белорусский фильм попал сразу в две номинации на «Оскар» 3 15.11.2019, 18:05

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Прорыв белорусского кино?

Фильм «Дебют», снятый белоруской Анастасией Мирошниченко в 2017 году, будет номинирован на «Оскар» сразу в двух категориях — «Лучший документальный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», пишет kp.by.

Изначально белорусский «оскаровский» комитет выдвинул кинокартину от нашей страны в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Но потом американцы сами предложили подаваться еще в одну категорию.

— Сам американский «оскаровский» комитет предложил нам поучаствовать с «Дебютом» в номинации «Лучший документальный фильм». Вообще, чтобы попасть в нее, нужно выполнить ряд условий. Например, чтобы фильм выиграл на кинофестивале класса «А» или аккредитованном фестивале «Оскаре», а в США прошло 200 показов в кинотеатрах. Да, это можно сделать, но обойдется очень дорого. Получается, для нас сделали исключение, — рассказывает продюсер фильма «Дебют» Виктор Лобкович.

Он уточнил, что в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» из-за высокой конкуренции шансы пройти из длинного списка (лонг-листа) в короткий (шорт-лист) невелики. А в документальной номинации есть все шансы побороться.