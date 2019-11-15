Обновление руководящих кадров необходимо для обеспечения социальной мобильности 3 Илья Константинов

15.11.2019, 16:22

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Илья Константинов

И дело не в возрасте.

Дело не в возрасте: один и в 80 сохраняет ясный ум и цепкую память, а другой к 30 забывает таблицу умножения (если когда-то и знал).

И, вполне возможно, что Виктор Садовничий, которому в третий раз могут продлить срок полномочий ректора МГУ, именно к первой категории.

И, может быть, он до сих пор остается прекрасным математиком и выдающимся организатором науки.

И его гипотетическое переназначение (если таковое состоится) возбуждает общественность, думаю, вовсе не из страха перед университетской геронтократией.

Боятся прецедентов.

А вдруг ОН и самого себя так же переназначит?!

Не исключено, конечно.

Но меня, честно говоря, даже не это тревожит.

И не тот факт, что ректоры двух крупнейших ВУЗов России назначаются Президентом.

Конечно, это недемократично. Но в нашей насквозь авторитарной стране, где лидеров политических партий де-факто назначает АП, смешно плакать по волосам, давно лишившись головы (если мы когда-то ее имели).

Меня пугает все более очевидная остановка социальных лифтов.

Ведь всем понятно, что добровольно-принудительная пенсия руководящих работников целесообразна вовсе не потому, что престарелый чиновник не в состоянии подписать подготовленный аппаратом документ (а именно это иногда является его главной обязанностью).

И не потому, что "новая метла" обязательно чище метет.

Часто — наоборот.

Обновление руководящих кадров необходимо прежде всего для обеспечения социальной мобильности.

Для того, чтобы у нижестоящих была сильная мотивация, для того, чтобы молодежь видела жизненную перспективу.

И не впадала в социально обусловленную депрессию.

Это важно хотя бы потому, что замедление движения социальных лифтов всегда чревато политической дестабилизацией. А их остановка (пусть даже кажущаяся) — предвестник социально-политической катастрофы.

Я никого не хочу пугать, но поинтересуйтесь возрастным составом политических партий в 1917 году (такие данные есть, например, по делегатам Учредительного собрания). Самая молодая партия — большевики.

Надо же все-таки делать выводы из собственной истории.

Илья Константинов, "Фейсбук"