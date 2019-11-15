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Минчанин: Беларусь должна стать частью Европейского Союза

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  • 15.11.2019, 17:22
  • 1,817
Минчанин: Беларусь должна стать частью Европейского Союза

А власть в стране должна меняться каждые 10 лет.

На пикетах гражданской кампании «Европейская Беларусь» люди высказываются за европейские ценности, сообщает пресс-служба кампании:

- Я считаю, что власть должна меняться раз в 10 лет, потому, что это норма во всех цивилизованных странах. Потому что, каким бы не был умным политик, даже если он гений, невозможно более 10 лет давать некую пользу, потому что иссякает любой человек.

Безусловно, я хотел бы, чтобы Беларусь была частью Европейского Союза, а не так как сейчас. В Европейском Союзе нет коррупции, там другая политическая система, другое мышление. Я сам наполовину русский, я люблю Россию, люблю Беларусь, но политика – это другое.


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