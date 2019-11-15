Четыре игры, созданные белорусами, стали самыми популярными в мире 3 15.11.2019, 17:46

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Первое место — также за нашими разработчиками.

Аналитики платформы Sensor Tower составили рейтинг самых популярных в мире гиперказуальных игр за октябрь, передает dev.by. В подборку попали сразу четыре (!) игры белорусских разработчиков.

Первое место мирового топа заняла игра Sand Balls. Ее создала белорусская студия SayGames. Она же была самой популярной и в сентябре. За прошлый месяц у игры – 29 миллионов загрузок (Andoid – 24 миллиона, iOS – пять миллионов). В Google Play у Sand Balls первое место по количеству скачиваний, в App Store – второе.

На третьем месте еще одна игра от SayGames – Perfect Slices. В октябре пользователи скачали ее 12 миллионов раз. Четвертое место – у игры Bouncemasters, которую разработала белорусская студия Playgendary. У нее также 12 миллионов загрузок. Замкнула топ-10 мира игра Cool Goal белорусско-британского разработчика Gismart. В прошлом месяце ее скачали восемь миллионов раз. В сентябре Cool Goal была топ-3 самых популярных в мире гиперказуалок.

Числа: кого сколько раз скачивали (в миллионах раз)

1) Sand Balls – 29 млн раз;

2) Fun Race 3D – 23;

3) Perfect Slices – 12;

4) Bouncemasters – 12;

5) I Peel Good – 11;

6) Tiles Hop – десять;

7) Aquapark.io – девять;

8) Run Race 3D – девять;

9) Crowd City – восемь;

10) Cool Goal! – восемь.