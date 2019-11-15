Николай Статкевич: «Европейская Беларусь» сделала людям большой подарок 3 15.11.2019, 18:19

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Николай Статкевич

В Минске будет новогодняя елка за полтора месяца до праздника.

Сегодня на Октябрьской площади Минска проходит Встреча свободных людей. Митинг был анонсирован координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем на встрече подписчиков популярного блогера NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября. Встречу свободных людей поддержали многие белорусские блогеры, общественные активисты, профсоюзные и молодежные лидеры.

Лидер БНК Николай Статкевич прокомментировал внезапную установку елки на площади:

- «Европейская Беларусь» сделала белорусам большой подарок. В Минске будет новогодняя елка за 1,5 месяца до праздника. Большое спасибо», — иронизирует Николай Статкевич.

Charter97.org ведет прямую онлайн-трансляцию встречи свободных людей.