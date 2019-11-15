Континентальный кубок: «Неман» в овертайме одолел «Донбасс»
- 15.11.2019, 18:25
Белорусские хоккеисты победили украинцев со счетом 4:3.
Гродненский "Неман" в овертайме переиграл украинский "Донбасс" в матче полуфинального раунда Континентального кубка — 4:3, передает pressball.by.
Неман — Донбасс — 4:3 ОТ (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Шайбы: 1:0 — Левша (Ремезов, 1.58). 2:0 — Е.Степанов (Ремезов, 9.02 — бол.). 2:1 — Белухин (Матерухин, 24.15). 3:1 — Варивончик (41.23). 3:2 — Подзиньш (Карпенко, Уилсон, 49.53). 3:3 — В.Захаров (Костиков, Уилсон, 54.24). 4:3 — Ремезов (Кислый, 62.09 — бол.).
Группа "F" (Краков): Неман — 2 очка (1 игра), Донбасс — 1 (1), Краковия, Бейбарыс — не играли.
16 ноября "Неман" сыграет с "Краковией". Начало матча — в 21.00. Путевки в финал турнира получат две команды из группы.