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Участники Встречи перешли на площадь Свободы

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  • 15.11.2019, 18:34
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Участники Встречи перешли на площадь Свободы
Фото: «Радыё Свабода»

С предложением выступил Николай Статкевич.

Сегодня на Октябрьской площади в Минске проходит Встреча свободных людей.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич обратился к участникам митинга:

Здесь находится кандидат в депутаты Елена Толстая. Я ее доверенное лицо. Рядом находится согласованное место для проведения пикета — площадь Свободы. Предлагаю переместиться туда.

Большинство проголосовало за предложение Николая Статкевича.

После этого образовалась колонна численность несколько сотен человек и двинулась на площадь Свободы.


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