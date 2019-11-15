У Зеленского подтвердили дату встречи с Путиным

У Зеленского подтвердили дату встречи с Путиным3
- 15.11.2019, 19:20
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Встреча Нормандской четверки запланирована на 9 декабря.
У Зеленского официально подтвердили, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже.
Информацию офис президента Украины подтвердил в пятницу вечером, пишет "Европейская правда".
"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - сообщается на Facebook-странице офиса.
В пятницу Елисейский дворец сообщил, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.