У Зеленского подтвердили дату встречи с Путиным 3 15.11.2019, 19:20

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Встреча Нормандской четверки запланирована на 9 декабря.

У Зеленского официально подтвердили, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится 9 декабря в Париже.

Информацию офис президента Украины подтвердил в пятницу вечером, пишет "Европейская правда".

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в Нормандском формате состоится 9 декабря. Подробности разговора - позже", - сообщается на Facebook-странице офиса.

В пятницу Елисейский дворец сообщил, что встреча в "нормандском формате" на высшем уровне состоится 9 декабря в Париже.