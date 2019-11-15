Польша пригрозила Германии судом из-за «Северного потока-2» 2 15.11.2019, 19:08

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Об этом заявил директор польской государственной нефтегазовой компания PGNiG.

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2». Об этом заявил директор компании Петр Возняк, пишет издание BiznesAlert.

В частности, он напомнил, что Польша уже выиграла один суд относительно трубопровода OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока-1». Однако, по словам Возняка, пока что интересы Польши учтены в одобренной Бундестагом директиве. Директор PGNiG подчеркнул, что польская сторона чувствует себя в безопасности благодаря третьему абзацу седьмой статьи.

«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление «Северному потоку-2», регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.