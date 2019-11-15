США и Китай приближаются к торговой сделке 15.11.2019, 19:25

Об этом заявил советник Белого дома.

Соединенные Штаты Америки и Китай приближаются к заключению торговой сделки. Об этом заявил советник Белого дома по экономическим вопросам Ларри Кудлоу, сообщает liga.net со ссылкой на Reuters.

Кудлоу назвал переговоры с Пекином о завершении 16-месячной торговой войны плодотворными. По его словам, представители двух крупнейших экономик мира проводят телефонные переговоры, но никаких других подробностей, в том числе сроков подписания договора, озвучены не были.

Он отметил, что Белый дом надеялся на своевременное подписание торгового соглашения на полях саммита АТЭС в Чили, но из-за протестов в стране это оказалось невозможным.