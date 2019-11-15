Студенты на площади: Как минимум, хотим сменить «президента» 1 15.11.2019, 20:21

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Многие учащиеся вузов разделяют эту позицию.

Сегодня в Минске прошла Встреча свободных людей.

На митинге было много молодежи. Студенты рассказали журналистам, почему они пришли на акцию:

- Мы пришли сюда, потому что желаем перемен в нашей стране и нам не все равно, что в ней происходит.

Что бы нам хотелось сменить? Ну, как минимум «президента». А также отменить смертную казнь.

Я не хочу, чтоб меня заставляли голосовать досрочно и не пойду голосовать, потому что это фальсификации. И мне это — не все равно.

К сожалению, в нашей стране сейчас нет выборов. Я не верю в это процесс. Это - не есть честные выборы. Я учусь в вузе и нас сейчас принуждают голосовать досрочно. Я не буду этого делать, потому что я — за честные выборы.

То, что говорят власти — ложь. Студентов заставляют голосовать, чтобы была явка и возможность фальсифицировать. Многие студенты разделяют нашу позицию. Нас на самом деле много.