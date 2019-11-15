«Ъ»: Россия согласилась вернуть захваченные корабли ВМС Украины 1 15.11.2019, 20:15

Фото: РИА Новости

Возврат кораблей должен состояться до нормандского саммита.

Россия вернет Украине военные корабли, захваченные в районе Керченского пролива, сообщает КоммерсантЪ.

По данным источника, российская сторона приняла «принципиальное решение» вернуть Украине корабли Бердянск, Никополь и Яны Капу.

На данный момент представители силовых ведомств и МИДов Украины и РФ согласовывают место и время передачи трех кораблей. По словам собеседников издания, они будут переданы в море, а не в порту. В согласованной сторонами точке их заберут три украинских буксира.

Один из источников предположил, что корабли могут вернуть до конца ноября, то есть до саммита нормандской четверки, намеченной на 9 декабря. «Может, даже на следующей неделе», — сказал собеседник.

В то же время возврат кораблей не предусматривает возврат личного оружия украинских моряков, раций и части судовых документов. Все это фигурирует в качестве вещественных доказательств.