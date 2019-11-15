Полина Шаренда-Панасюк: Лукашенко с перепугу стал долбить плитку в центре города 4 15.11.2019, 20:58

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16 ноября Встреча свободных людей пройдет на площади Свободы.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шаренда-Панасюк, которая стала известна благодаря своему яркому выступлению на Белорусском телевидении, прокомментировала Charter97.org Встречу свободных людей, которая прошла 15 ноября в центре Минска,

- Сегодня в Минске сразу на двух площадях прошла Встреча свободных людей. Я специально приехала из Бреста. Несмотря на превентивные аресты наших лидеров и неблагоприятные условия, акция состоялась. Все увидели, что режим настолько боится, что в начале ноября стал устанавливать, на ночь глядя, новогоднюю елку. Лукашенко с перепугу стал долбить абсолютно новую плитку на Октябрьской площади. Но люди все равно собрались, самоорганизовались и прошлись по городу с флагами. На площади Свободы состоялся митинг и была использована легальная возможнось встречи.

Меня потрясло, как много было молодых и новых лиц. Видно, что молодежь стала на самом деле интересоваться политикой, тем, что происходит вокруг. Активность «Европейской Беларуси» на улицах в последние месяцы дала свой результат.

Уже после официциального завершения митинга люди не расходились и я выступила. Сказала, что в Беларуси сложилась такая ситация, что выборы для людей перестали быть возможностью перемен, и режим не боится потерять власть в ходе выборов. Настоящие выборы обязательно пройдут после ухода Лукашенко. Я сожгла свое удостоверение кандидата в депутаты, сказав, что оно не стоит той бумаги, на которой напечатано.

От имени «Европейской Беларуси» я благодарю всех, кто пришел на Встречу свободных людей.

- Известно ли что-то о вашем муже Андрее Шарендо, который приехал из Бреста с вами на Встречу свободных людей?

- О нем долго ничего не было известно, Андрей должен был приехать к началу митинга. Потом я узнала, что врестованы он, Ольга Николайчик, Евгений Афнагель и другие. Конечно, это месть всем нам за активную избирательную кампанию, всем, кто говорил «Баста колхозной диктатуре!». Мелкая месть и глупая, на нее хочется даже обращать внимания.

- На Встрече свободных людей прозвучал призыв выйти снова 16 ноября, в 18-00 на площадь Свободы. Вы придете?

- Конечно, мы постараемся быть вместе с мужем. Я призываю всех свободных людей Беларуси использовать возможности и выходить на улицы, чтобы заявить о своих правах и начать менять нашу жизнь к лучшему. Мы можем добиться свободы для своей страны, я в этом уверена на все 100 процентов.