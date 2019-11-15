Боливия вышла из социалистического альянса стран Латинской Америки 15.11.2019, 21:01

1,756

В составе альянса остались лишь Венесуэла, Никарагуа, Куба и несколько других островных государств.

Об этом в эфире местной радиостанции «Эрболь» сказала министр иностранных дел республики Карен Лонгарик.

Кроме того, МИД отзывает почти всех послов, которые были назначены правительством ушедшего в отставку диктатора Эво Моралеса. Ранее глава ведомства также объявила об отзыве дипломата на Кубе и представителей республики при ООН, которые отказались покинуть свои должности, передает «Эхо Москвы».

После выхода Боливии из регионального объединения в его составе остаются Венесуэла, Никарагуа, Куба и ряд других островных государств. Ранее объединение покинули Гондурас и Эквадор.