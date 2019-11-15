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Участник Встречи свободных людей: Я пришел на площадь выразить свою позицию

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  • 15.11.2019, 21:12
  • 1,802
Участник Встречи свободных людей: Я пришел на площадь выразить свою позицию

Молодой белорус рассказал, что его не устраивает в лукашенковской Беларуси.

Сегодня на Октябрьской площади Минска прошла Встреча свободных людей. Молодой белорус рассказал журналистам, почему пришел на митинг:

- В нашей стране полный бардак, беспредел, разруха. Ее так не видно, потому что все вроде чистенько и красивенько, но разруха максимальная. Мне это очень не нравится, мне это надоело, я не хочу это терпеть. Я пришел сюда выразить свою позицию, - сказал участник акции.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию со Встречи свободных людей в Минске.


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