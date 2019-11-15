Беларусь откажется от выпуска биодизельного топлива 6 15.11.2019, 22:03

3,106

Биодизельное топливо в нашей стране выпускали с 2010 года.

Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива. Об этом заявил председатель концерна Андрей Рыбаков. Отказ от производства биодизеля обсуждался на его встрече с коллективом предприятия "Могилевхимволокно". Рыбаков говорил о том, что в новой ситуации "условия выполнения показателей для предприятия будут достаточно непростыми".

Как информирует interfax.by, производство биодизельного топлива убыточно. Им занимаются три предприятия "Белнефтехима" — упомянутое "Могилевхимволокно", "Белшина" и "Азот". Это топливо сельхозпредприятиям продавала "Белоруснефть". Отказываются от него "в целях повышения эффективности производства [нефтепродуктов]".

Биодизельное топливо в нашей стране выпускали с 2010 года. Предполагалось, что оно поможет уменьшить объемы переработки нефти и сэкономить для бюджета около 100 миллионов долларов.