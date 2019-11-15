Минский школьник: Мы хотим свободы, хотим будущего 15.11.2019, 22:13

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Молодежь рассказала, почему пришла на Встречу свободных людей в Минске.

Cегодня на Октябрьской площади Минска прошла Встреча свободных людей. Минский школьник рассказал, почему он решил принять участие в акции:

- Мы не согласны с этим режимом, не согласны с законом об отсрочках. Мы хотим свободы, хотим будущего. Мы «кирпичи» - и нам строить эту страну. Нам не плевать на нынешнюю ситуацию. Также нам не все равно, что происходит с родным языком. Мы хотим строить страну на «роднай мове». Мы будем пропагандировать, строить и нам не плевать.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Минске.