Если Зеленский поедет в Париж Андрей Пионтковский

15.11.2019, 22:25

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Андрей Пионтковский

Зачем Путину встреча с Зеленским.

Судя по вчерашнему выступлению Путина, встреча в нормандском формате ничего хорошего Украине не принесет. Он твердо намерен провести свой план по вталкиванию раковой опухоли ОРДЛО в состав Украины, ничего там не меняя. То есть создать на территории украинского государства легализованный военный плацдарм для дальнейшего расширения оккупации. Никакие другие варианты развития событий его не устраивают. Путин ясно выразил свою позицию, и после этого необязательно ехать в Париж, чтобы услышать ее лично.

Я с удовольствием наблюдаю, как в украинском политическом классе и в общем, как мне кажется, зреет неприятие этого сценария и отказ от фактического присоединения Украины к ОРДЛО. Все больше поддержки получает план, впервые системно представленный в парламенте лидером партии «Голос» Святославом Вакарчуком. Это не самый замечательный вариант, но наименее худший — я говорил о замораживании конфликта с февраля 2015 года. Сразу после подписания Минских соглашений — этой ловушки так называемого восстановления территориальной целостности, а на самом деле плана по расширению оккупации Украины. Мне кажется, что теперь это мнение начинает превалировать. Практически его высказывает, хотя пока и очень осторожно, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Изменит ли свое мнение сам Зеленский — это для меня большая загадка. Дело в том, что самые близкие к нему люди. А это Коломойский, который предлагает продать Украину за $100 млрд, его адвокат и сообщник во всех преступных делах Богдан, а также человек, которого я считаю сознательным предателем Украины — Андрей Ермак. Последний, как говорится на показаниях в Конгрессе, не стесняясь, объяснял американским дипломатам, почему новая власть борется против «партии войны». Он показывал какие-то фотографии своих родственников, со страшным эмоциональным накалом рассказывая об их гибели на войне, и что он ненавидит Порошенко, потому как он, а не Путин, первый виновен в войне. Это — предательство, а махать фотокарточками — стандартная чекистская вербовка. Мне это напоминает, как Путин вербовал президента Буша, рассказывая трогательную историю о крестике, освященном на Святой Земле, который он спас во время пожара на своей даче. Иными словами, Зеленский окружен тремя заклятыми врагами Украины, работающими на интересы Путина. И это еще вопрос, удастся ли другим — руководству, парламенту, обществу — как-то освободить Зеленского от такого влияния.

За последние полгода произошел грандиозный обвал внешнеполитических позиций Украины. Возвращение России в ПАСЕ, дружба и угодничество Макрона с Путиным, попытка Трампа заморозить военную помощь, его приглашение Путина на G7, возобновления строительства Северного потока-2 — много всего случилось. Глобальные тенденции, говорите? Но еще весной этого года Украина имела блестящие позиции. А потом, во время избирательного периода, российские, а также украинские СМИ, захваченные Медведчуком и Коломойским, синхронно распространяли мифы о «партии войны». Якобы все эти четыре года ей было украинское государство. И я знаю, какой удар здесь, в Вашингтоне, это наносит по друзьям Украины. Ведь если украинцы сами говорят, что их страна все это время была «партией войны», тогда естественно, что усиливаются позиции всех тех, кто всегда был против помощи Украине.

Зеленский был не самым активным участником этой игры, а пешкой, но от его имени эти предательства творили Коломойский, Богдан и Ермак. Думаю, что он может вернуться на патриотические позиции разве что из соображений личной безопасности. Потому что план Путина абсолютно ясен, и когда Зеленский поедет в Париж, то из него будут выжимать максимальное количество уступок, шагов по объединению с ОРДЛО, практическую капитуляцию Украины по проведению выборов и т. д. А когда он вернется из Парижа, подписав эти соглашения с Путиным, это вызовет массовый протест, потому как он уже нарастает. Новый Майдан, по существу.

Что касается Донбасса, то здесь политика России изменится сравнительно быстро — сразу после смерти Путина. Физической или политической. Россия уйдет из Донбасса, а из Крыма уйдет несколько позже — после распада Российской империи в целом. Но если этот конфликт не заморозить, то он распространится на всю Украину. В конце концов, это 7% территории, а на 92% можно вести реформы и продвигать европейскую траекторию развития страны.

Это новая украинская группа все повторяет свой обман: за нас проголосовало 73%. И, мол, именно столько людей требуют мира. Правильно, но эти 73% не требуют воссоединения с ОРДЛО — они хотят прекратить гибель украинских солдат и мирных жителей на линии соприкосновении огня. Потому если Зеленскому и отправляться на встречу в нормандском формате, то лишь с одной целью: уговорить Францию-Германию помочь добиться настоящего перемирия на линии огня. Все эти убийства-перестрелки сознательно провоцируются с российской страны, чтобы оказывать давление на украинское руководство и общество. Остановить гибель людей хотят не 73%, а все 100% украинцев — и выполнить это народное требование можно только замораживанием конфликта.

Андрей Пионтковский, «Новое время»