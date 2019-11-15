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Украинка на площади в Минске: Мне интересна белорусская политика

  • 15.11.2019, 22:42
  • 1,234
Украинка на площади в Минске: Мне интересна белорусская политика

Молодая участница акции выразила уважение белорусам, которые выходят на митинги.

Сегодня на Октябрьской площади Минска прошла Встреча свободных людей. Участница митинга, которая проживает частично в Украине и частично в России рассказала, почему пришла на акцию:

- Я не из Беларуси. Катаюсь по странам СНГ. Но мне интересна белорусская политика. И я рада, что здесь проходят митинги и люди пытаются что-то поменять.

- А где интереснее политическая жизнь: в Украине, России или Беларуси?

- Мне кажется в Украине. Там люди все-таки более активные и вдобавок там меняются президенты, - с улыбкой ответила участница митинга.

Charter97.org вел онлайн-трансляцию с акции в Минске.


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