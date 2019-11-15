«Сегодня сюда пришли настоящие свободные люди» 15.11.2019, 22:59

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О чем говорили белорусы на площади.

Сегодня на Октябрьской площади Минска прошла Встреча свободных людей. Митинг был анонсирован координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгением Афнагелем на встрече подписчиков популярного блогера NEXTA, которая прошла в Минске 8 ноября. Встречу свободных людей поддержали многие белорусские блогеры, общественные активисты, профсоюзные и молодежные лидеры.

Charter97.org приводит цитаты участников Встречи свободных людей.

Студенты:

- Мы пришли сюда, потому что желаем перемен в нашей стране и нам не все равно, что в ней происходит.

Что бы нам хотелось сменить? Ну, как минимум «президента». А также отменить смертную казнь.

Я не хочу, чтоб меня заставляли голосовать досрочно и не пойду голосовать, потому что это фальсификации. И мне это — не все равно.

К сожалению, в нашей стране сейчас нет выборов. Я не верю в это процесс. Это - не есть честные выборы. Я учусь в вузе и нас сейчас принуждают голосовать досрочно. Я не буду этого делать, потому что я — за честные выборы.

То, что говорят власти — ложь. Студентов заставляют голосовать, чтобы была явка и возможность фальсифицировать. Многие студенты разделяют нашу позицию. Нас на самом деле много.

- Меня как белоруску, возмущает такой факт: почему нашу землю продают арабам, туркам, китайцам? Все огорожено, я не могу в лес пойти за грибами. Потому что там арабы охоту ведут. Кто давал разрешение? Это — наша земля!

Меня как белоруску и дочь своего отца возмущает тот факт, что моего отца, честного бизнесмена, посадили на 2,5 года. На суде против него свидетельствовали люди, которых он в глаза не видел.

Я хочу смену этой власти. Пора менять лысую резину! Это уже не входит ни в никакие ворота, я не видела другого президента за свою жизнь. И я прошу: мне бойтесь! Они нас боятся. Нам говорят — вы ничего не поменяете. А мы — поменяем. Украинцы и армяне смогли — и мы сможем! Жыве Беларусь!

Школьники:

- Мы не согласны с этим режимом, не согласны с законом об отсрочках. Мы хотим свободы, хотим будущего. Мы «кирпичи» - и нам строить эту страну. Нам не плевать на нынешнюю ситуацию. Также нам не все равно, что происходит с родным языком. Мы хотим строить страну на «роднай мове». Мы будем пропагандировать, строить и нам не плевать.

Блогеры:

«Сегодня сюда пришли настоящие свободные люди. Поэтому я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг. Тут собрались настоящие белорусы, у которых есть достоинство», — заявил на встрече оршанский блогер Серый Кот.

Политики и общественные деятели:

- Мы должны освободить наших товарищей. Мы должны использовать месяц свободы. Завтра на этом месте будет предвыборный пикет Елены Толстой. Все будет легально. Я призываю свободных людей собраться на этом же месте завтра. На площади Свободы в 18:00. Пикет будет проходить с 16:00. Чтобы Беларусь жила — мы должны бороться. До встречи завтра! Жыве Беларусь!, - заявил Николай Статкевич.

- Сегодня мы убедились, что у режима сдали нервы окончательно. Казалось бы, осталось два дня до «палаточных» выборов, город наводнен наблюдателями ОБСЕ, мы ведем совершенно легальную кампанию, встречаемся в абсолютно легальных местах, которые определены для проведения пикетов и, тем не менее, лидеров «Европейской Беларуси», наиболее ярких активистов, задерживают и не допускают к месту проведения акции. При том, что Встреча свободных людей анонсировалась скорее не как акция протеста, а как встреча единомышленников для обмена идеями и совместного поиска ответа на вопрос #что дальше.

Тем не менее, у них сдали нервы. Я вам больше скажу, такого количества тихарей, как сегодня, мы не видели уже давно. Перекрытая площадь, какие-то буры, сверла, дрели, которые заглушали звуки, поломанная плитка — все это подтверждает неадекватность этой власти.

Самым главным в сегодняшней акции было то, что на нее пришли новые и молодые люди, те, кому небезразлично будущее нашей страны. Я очень надеюсь, что на следующей акции их будет больше, что они поймут: протест - это важно, защита собственного достоинства - это не страшно, а борьба за свободную Беларусь - это необходимость.

Нам нельзя останавливаться. Для того, чтобы протесты стали массовыми и в конце концов привели к смене власти, мы должны выходить на улицы при всякой возможности. Поэтому мы все будем очень рады видеть знакомых и незнакомых, новых и старых, единомышленников и оппонентов. Приходите на площадь Свободы 16 ноября в 18-00. И Беларусь будет свободной! - заявила Ирина Халип.