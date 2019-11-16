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Студентка в Минске: Власть в стране нужно менять

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  • 16.11.2019, 8:08
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Студентка в Минске: Власть в стране нужно менять

Белорусская молодежь хочет видеть развитие, а не застой.

На пикетах гражданской кампании «Европейской Беларуси» молодые люди говорят о наболевшем, сообщает пресс-служба кампании.

- Я считаю, что власть в стране нужно менять, - считает студентка из Минска. - Как минимум – реформировать, потому что никакой прозрачности во власти нет. Как студент, я, в принципе, недовольна качеством образования, не вижу для себя каких-либо перспектив. Отсутствует возможность развиваться в родной стране, а очень бы хотелось.


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