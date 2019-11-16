Названы десять лучших идей для завтрака в выходной 16.11.2019, 8:51

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Идеальный субботний завтрак прост, но более оригинален, чем в будни.

Часто из-за сумасшедшего ритма многие сознательно отказываются от завтраков. И очень зря, ведь утро – это единственное время, когда можно насладится не только вкусной едой, которая станет основой нового дня, но и уютной домашней обстановкой с любимой семьей, дороже которой ничего нет. Не завтракать утром выходного дня – это лишить себя вкусного и по-домашнему милого утра, пишет food.inmyroom.ru.

Фото: food.inmyroom.ru

Завтрак выходного дня не обязательно должен быть чрезмерно сытным, он может быть легким. Но он должен быть обязательно необычным и красиво сервированным.

Романтическая нега

В субботу можно никуда не торопиться. Если у вас пока нет семейной традиции завтракать в кровати, то пора ее завести. Все, что вам понадобится, – это красивый поднос или мини-столик, яркие тканевые салфетки и веточка свежих цветов.

Для такого романтического завтрака отличным выбором будет кофейник с ароматным свежезаваренным кофе или какао, круассаны и несколько сладких конфитюров на выбор. Приготовить круассаны самостоятельно очень просто, если в морозильной камере лежит готовое слоеное тесто. 15 минут – и ваш дом с самого утра наполнится запахом свежей ароматной выпечки.

Фото: food.inmyroom.ru

Поле для экспериментов

Если вы всегда на завтрак едите стандартные продукты - кашу, йогурт, мюсли, тосты, блины, то выходные – это время новых блюд и свежих идей. Пробуйте, творите, никогда не повторяйтесь, и вам будет обеспечено прекрасное настроение на целый день.

Вы не едите на завтрак грибы? Приготовьте перепелиные яйца в шляпках шампиньонов с зеленью. Подайте их в тарелках на салатных листьях вместе с апельсиновым соком. На десерт к кофе – фисташковое мороженое или креманка маскарпоне с голубикой. А ярких красок вашему столу добавят салфетки с принтами и большая плетеная фруктовница с разноцветьем плодов.

Фото: food.inmyroom.ru

Экзотика для солнечного утра

Домашний завтрак может выглядеть как авторский сет шефа этнического ресторана. И вы потратите на его приготовление минимум времени.

Апельсиновый сок, тонкие хрустящие полоски жареного бекона и обжаренные половинки бананов с моцареллой, слегка политые карамелью или кленовым сиропом. Такой завтрак обязательно напомнит вам о летнем отпуске, проведенном в одной из экзотических стран, если на стол поставить прозрачную пиалу с разноцветными ракушками.

Фото: food.inmyroom.ru

Домашний фаст-фуд

Если вы все-таки предпочитаете очень плотный завтрак, или в вашей семье преобладают мужчины, то приготовьте завтрак в стиле "бэйгл". Настоящий бэйгл с омлетом, жареным беконом и кружком томата насытит даже самых голодных.

Фото: food.inmyroom.ru

Голубая кровь

Если хочется чего-то более утонченного, то тарталетки с мягким сливочным сыром и красной икрой, кофе, миниатюрные улитки с корицей и ванильным кремом станут отличным началом субботы.

Шика добавят льняная светлая скатерть, серебряные приборы и белая посуда. Сюда же отлично впишется винтажная сахарница из тонкого фарфора, подаренная бабушкой и забытая в недрах антресолей.

Фото: food.inmyroom.ru

Легкое начало дня

Если вы предпочитаете легкий и полезный завтрак, то приготовьте его в стиле "фитнес-инструктор на отдыхе". Основным блюдом станет салат из раковых шеек, авокадо, листьев романо, руколы с лимонным соком и соевым соусом.

Большой бокал свежевыжатого овощного сока, пиала ягод и зеленый чай сделают утро бодрым и вкусным. Для хорошего настроения положите прямо на стол зеленые яблоки и несколько палочек корицы.

Фото: food.inmyroom.ru

Масленица forever

И вовсе не нужно ждать праздника, чтобы насладиться ароматными блинами. Утро субботы – это отличный повод для того, чтобы побаловать себя блинами. Толстые или тонкие, ажурные или из гречишной муки – разнообразие рецептов дает огромный простор для творчества. Главное, чтобы к блинам было много начинок - от сладких до сытных.

Это могут быть жареные яйца, творог с зеленью, гусиный паштет, красная икра, фруктовое пюре, сливочный соус. А чтобы добавить аутентичности, можно использовать в качестве салфеток полотенца с фольклорным рисунком и посуду в русском стиле.

Фото: food.inmyroom.ru

Для любителей поесть

Как насчет запеканки с картофелем на завтрак и сладкого какао? После такого сытного блюда никто не останется голодным. И едокам вряд ли захочется десерта, так что приготовление такого завтрака займет минимум времени. Картофель можно отварить с вечера, а все остальное сделает за вас духовка.

Фото: food.inmyroom.ru

Яичница в новом свете

Яичницей на завтрак никого не удивить, а вот запеченной спаржей под яйцами – вполне. А вот к кофе можно подать запеченное в духовке яблоко, фаршированное ванильным мороженым и кедровыми орешками.

Чтобы субботнее утро стало еще более приятным, украсьте стол или поднос цветком в горшке и плавающими в стеклянной пиале свечами.

Норвежский завтрак

Половинка запеченной в мундире картофелины с кружком омлета и копченого лосося, горячий черный чай и сладкие крендели с миндальной глазурью – оригинальный завтрак для субботы.

А если добавить тарелку с квадратиками сельди, с зеленью и черным перцем, то получатся настоящие норвежские каникулы у вас дома.