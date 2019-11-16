Форвард БАТЭ впервые вывел Финляндию на футбольный Евро 1 16.11.2019, 8:56

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ЯССЕ ТУОМИНЕН

ФОТО: ФК БАТЭ

Игрок борисовского клуба забил один из голов в решающем матче.

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндии разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0, сообщает tut.by.

Счет был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард БАТЭ Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довел счет до крупного, оформив дубль.

Благодаря этой победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. Такого достижения финская команда добивается впервые в истории.