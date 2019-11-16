В Минске появились граффити «Площадь Свободы, 18.00» 2 16.11.2019, 9:08

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ФОТО: «ЕВРОРАДИО»

Минчан приглашают на новую Встречу свободных людей.

В социальный сети «Телеграмм» публикуют фото новых граффити в Минске: «16 ноября, Площадь Свободы, 18.00».

«Встретимся на площади Свободы сегодня вечером», — пишут авторы публикаций.

15 ноября в Минске сразу на двух площадях - Октябрьской и Свободы - прошла первая Встреча свободных людей. Участники встречи обсуждали, #чтодальше? и как Беларусь сделать нормальной европейской страной.

В конце встречи лидер БНК Николай Статкевич и известная журналистка Ирина Халип призвали белорусов встретиться 16 ноября в Минске на площади Свободы в 18:00 в рамках легального избирательного митинга.