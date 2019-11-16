Россия получила газовую пощечину от Польши 6 Александр Коваленко, sprotyv.info

16.11.2019, 9:14

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Верной дорогой идут товарищи из «Газпрома».

Практически все новостные ленты пестрят сообщением о том, что государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG не собирается закупать у российского газового монополиста Газпром газ по истечению срока действующего контракта, заключенного до 31 декабря 2022 года, пишет

Собственно, о том, что Польша намерена отказаться от российского газа, найдя альтернативу в поставках природного газа из Норвегии и СПГ из США, было известно давно, но на уровне официального оповещения данная информация доносится впервые. Но, даже не это самое интересное.

В то время как сам Газпром сохранил полную невозмутимость по поводу данного оповещения, «экспертная» российская среда уже бурно обсуждает данную тему, акцентируя внимание на том, что – невелика потеря! Ведь речь идет всего-то о 10 млрд кубометрах газа, которых лишится Газпром.

На первый взгляд замечание верное, но в действительности…

В действительности, Польша на сегодняшний день является крупнейшим покупателем природного газа у России в Восточной Европе. В 2018 году РФ экспортировала в Польшу 9,86 млрд кубометров газа, что принесло в российскую казну чуть больше 2 млрд долларов.

С 2022 года Россия перестанет досчитываться этих самых двух миллиардов долларов. Хотя, исходя из тенденции падения цен на газ, она не досчитается чуть более миллиарда долларов. То есть, выходит, еще более чем просто “невелика потеря”? И снова – нет.

Дело в том, что согласно статистике ФТС за 9 месяцев 2019 года Россия экспортировала 159,7 млрд кубометров газа, что на 3,8% меньше, чем за тот же период 2018 года. Вместе с тем, доходы “Газпрома” сократились на 12,1% до $31,1 млрд. Согласно же исследованию Международного энергетического агентства (МЭА), в течение следующих 10 лет экспорт газа РФ в Европу будет сокращаться и к 2030 его доля на европейском рынке будет эквивалентна 110–123 млрд кубометрам в год.

И вот, когда возникают мнения «экспертов» о том, что эти 10 млрд кубометров на самом деле для России «ничто» я лишь хочу сказать – все верно и верной дорогой идете товарищи. Не замечая пощечины сравнимые с хуком, к светлому будущему дорога вас доведет.

Александр Коваленко, sprotyv.info