Секретные коды: как на самом деле разговаривать с сотрудниками ГАИ

Секретные коды: как на самом деле разговаривать с сотрудниками ГАИ1
- 16.11.2019, 9:19
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Лайфхак для белорусского водителя от бывшего инспектора.
Юрий Краснов, отслуживший в ГАИ тринадцать лет, как никто другой знает о сложившейся традиции коммуникации между инспектором и остановленным водителем в Беларуси. Стоит ли выходить из салона автомобиля? А если потом вменят непристегнутый ремень безопасности? Как отстаивать правоту? И что насчет специальных отметок на удостоверении и талоне к нему? Ведущий «Разборов...» рассказывает о том, как правильно общаться с сотрудниками ДПС, пишет onliner.by.
Стоит ли после остановки выходить навстречу инспектору?
Для начала дискуссионный вопрос. Часть автомобилистов, в основном старой закалки, считают: после остановки сотрудником ГАИ лучше выйти из машины, демонстрируя тем самым открытость и уважение к инспектору.
Однако многие действуют иначе, то есть остаются в салоне. Мотивов много: «еще чего, сам подойдет», «я не обязан, в правилах не сказано».
Но есть более весомые аргументы. Например, один из автомобилистов припомнил случай, когда он вышел из машины, а ему вменили то, что он якобы не был пристегнут ремнем безопасности.
— Когда я только начинал работать в ГАИ, водители обычно выходили из автомобилей, — вспоминает Юрий Краснов. — Это действительно был жест уважения к инспектору. Мне кажется, так сложилось исторически. Раньше сотрудники ДПС патрулировали улицы в пешем порядке. А когда надо было переместиться, то останавливали водителей и просили подвезти. Это называлось «ездить на палке». Сейчас такого уже нет... Как бы то ни было, когда сотрудники ДПС еще ходили пешком, автомобилисты обычно выходили из машин.
По словам ведущего рубрики, раньше если водитель оставался в салоне, это с высокой вероятностью могло означать, что он настроен агрессивно: «Тогда стоило ждать конфликта, и разговор начинался с популярного вопроса „В чем причина остановки?“»
— Сейчас люди гораздо реже покидают салон автомобиля после остановки сотрудником ГАИ, — продолжает ведущий «Разборов...». — Думаю, это следствие того, что белорусы стали регулярно ездить за границу. А там запрещено предпринимать активные действия без разрешения. На Западе водитель во время остановки полицией должен держать руки на руле и вести себя очень спокойно. В США это обусловлено тем, что там разрешено ношение огнестрельного оружия. Где-то слышал статистику, что в этой стране ежегодно погибают от 50 до 100 полицейских.
«У нас, конечно, такого нет. Но в последние годы был поднят вопрос о том, что водитель, покинувший салон, может представлять угрозу. Никто не знает, что у него за пазухой. Поэтому моя рекомендация такая: сидите в машине и ждите, когда инспектор подойдет сам. Это лучше с точки зрения безопасности»
«А давайте ограничимся предупреждением»
Самое популярное предложение водителя после того, как он признает нарушение ПДД, звучит примерно так: «А давайте ограничимся предупреждением».
— На самом деле предупреждение — это не устное замечание, как думают многие, а письменное, — замечает Юрий Краснов. — Тем не менее в некоторых случаях сотрудники ДПС прибегают именно к устной форме предупреждения.
«Предупреждение состоит в письменном предостережении лица о недопустимости противоправного поведения» (статья 6.4 Кодекса об административных правонарушениях)
Несмотря на то что все, казалось бы, прописано в законодательстве, в реальной ситуации очень сложно разграничить обоснованность применения штрафа, письменного и устного предупреждения, считает ведущий рубрики.
— Получается, одного водителя предупредили устно, а остальных пускай штрафуют? — задается вопросом Юрий Краснов. — Честно говоря, я сам не всегда знал, что ответить на вопрос «Почему меня штрафуете?». Сотрудник ГАИ иногда мотивирован на оформление. Да, планов давно не существует, но если инспектор ничего не привез с линии, то невольно возникает вопрос, что же он делал на работе?
По этой причине, говорит ведущий «Разборов...», иногда упрашивать сотрудника ГАИ о простом вынесении предупреждения бессмысленно.
Привлекать / не привлекать?
Однако в некоторых случаях решает контекст ситуации. Вспоминая себя в бытность сотрудником ГАИ, Юрий Краснов объясняет, о чем речь:
— Как-то остановил водителя и с первых же его слов понял, что он настроен агрессивно. Спросил: «Наверное, вас кто-то останавливал уже?» Так и оказалось. За день до этого его оштрафовали за отсутствие техосмотра. Я в этот момент открыл документы и увидел, что отметки о ТО по-прежнему нет. Формально его надо привлекать. Но если бы я оштрафовал, то спровоцировал бы нервное поведение на дороге еще одного автомобилиста. Решил отпустить с миром. Думаю, это решение было правильным.
Ведущий рубрики предупреждает, что не все инспекторы хотят и готовы вникать в ситуацию. А агрессию со стороны водителя могут воспринять неправильно.
— В то же время был принцип: аккуратно и культурно ставить дорожного хама на место, привлекая к ответственности, — продолжает Юрий Краснов. — Правда, опять-таки вопрос: а какой эффект получим, когда он продолжит поездку? Вдруг он станет делать еще больше гадостей? Признаться, я до сих пор не знаю правильный ответ.
Несогласие с нарушением
В ГАИ работают люди, которые тоже могут ошибаться. Если водителю вменяют нарушение, которое он не совершал, то все грозит обернуться скандалом, задержанием, протоколом о неповиновении и т. д.
— В таких случаях не надо нервничать, кричать, выплескивать агрессию, — рекомендует ведущий «Разборов...». — Лучше подумать над тем, какие доказательства своей правоты вы можете представить и что написать в протоколе. Затем вас пригласят на разбор в ГАИ, где вы сможете изложить свою позицию руководителю подразделения.
Чаще же, по словам ведущего рубрики, бывало так, что водитель, несогласный с нарушением, обращался с жалобой уже после того, как подписал постановление. В этой ситуации оспаривать что-то довольно сложно.
Чем может обернуться излишнее отстаивание прав?
Юрий Краснов вспоминает такой случай: «Как-то совместно с участковым патрулировали подъезды к пляжам Минского моря. Обычная история: автомобиль заехал на зеленую зону, остановившись едва ли не у самого берега. Стали оформлять нарушение. Жена водителя устроила натуральную истерику, активно вмешивалась в процесс, даже данные супруга называла за него. А когда оформление было закончено, перешла на оскорбления, стала выкрикивать, что мы, мол, взяточники».
«В этот момент участковый проявил принципиальность и предупредил женщину, что ее придется доставить в РУВД, так как она оскорбила сотрудников при исполнении. Дама сразу схватилась за сердце, стала требовать вызвать скорую. Приехавшие врачи сказали, что забрать ее не могут — „пациентка“ полностью здорова. В тот момент, когда она поняла, что сейчас ей всерьез придется отвечать за свои слова, на нее жалко было смотреть... Не делайте так»
Отметки на правах? Бывало
Сейчас это уже секрет полишинеля. Раньше сотрудники ГАИ оставляли специальные отметки на водительских документах, предупреждая коллег о склочности или склонности отдельных автомобилистов к агрессии.
— Раньше удостоверение и талон были бумажными, без дополнительного покрытия, — рассказывает ведущий «Разборов...». — После встречи с наглым водителем было принято, например, писать шариковой ручкой букву «К» — дескать, плохой человек. После того как права стали ламинировать, иголкой значка начали прокалывать на фотографии ноздри или глаза автомобилиста. Инспектор замечал пометку и понимал, что с этим человеком надо быть осторожнее.
Юрий Краснов и сам не раз видел такие отметки в правах остановленных водителей: «Самое удивительное, что в процессе общения я понимал: человек-то нормальный, адекватный. А пометку поставили, вероятно, потому, что он просто не понравился конкретному сотруднику ГАИ».
По мнению ведущего рубрики, после получившего огласку случая, когда водитель поднял вопрос о порче документа, эта практика сошла на нет. Будем надеяться, что так оно и есть.
— Какова бы ни была ситуация, после остановки сотрудником ГАИ следует вести себя корректно, не грубить и не оскорблять, — подытоживает выпуск Юрий Краснов. — Если реально было нарушение, то лучше признать. А если уверены в своей правоте, то стоит доказывать это правовым способом, апеллируя к фактам, а не эмоциям.