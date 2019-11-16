Секретные коды: как на самом деле разговаривать с сотрудниками ГАИ 1 16.11.2019, 9:19

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Лайфхак для белорусского водителя от бывшего инспектора.

Юрий Краснов, отслуживший в ГАИ тринадцать лет, как никто другой знает о сложившейся традиции коммуникации между инспектором и остановленным водителем в Беларуси. Стоит ли выходить из салона автомобиля? А если потом вменят непристегнутый ремень безопасности? Как отстаивать правоту? И что насчет специальных отметок на удостоверении и талоне к нему? Ведущий «Разборов...» рассказывает о том, как правильно общаться с сотрудниками ДПС, пишет onliner.by.

Стоит ли после остановки выходить навстречу инспектору?

Для начала дискуссионный вопрос. Часть автомобилистов, в основном старой закалки, считают: после остановки сотрудником ГАИ лучше выйти из машины, демонстрируя тем самым открытость и уважение к инспектору.

Однако многие действуют иначе, то есть остаются в салоне. Мотивов много: «еще чего, сам подойдет», «я не обязан, в правилах не сказано».

Но есть более весомые аргументы. Например, один из автомобилистов припомнил случай, когда он вышел из машины, а ему вменили то, что он якобы не был пристегнут ремнем безопасности.

— Когда я только начинал работать в ГАИ, водители обычно выходили из автомобилей, — вспоминает Юрий Краснов. — Это действительно был жест уважения к инспектору. Мне кажется, так сложилось исторически. Раньше сотрудники ДПС патрулировали улицы в пешем порядке. А когда надо было переместиться, то останавливали водителей и просили подвезти. Это называлось «ездить на палке». Сейчас такого уже нет... Как бы то ни было, когда сотрудники ДПС еще ходили пешком, автомобилисты обычно выходили из машин.

Фото: onliner.by

По словам ведущего рубрики, раньше если водитель оставался в салоне, это с высокой вероятностью могло означать, что он настроен агрессивно: «Тогда стоило ждать конфликта, и разговор начинался с популярного вопроса „В чем причина остановки?“»

— Сейчас люди гораздо реже покидают салон автомобиля после остановки сотрудником ГАИ, — продолжает ведущий «Разборов...». — Думаю, это следствие того, что белорусы стали регулярно ездить за границу. А там запрещено предпринимать активные действия без разрешения. На Западе водитель во время остановки полицией должен держать руки на руле и вести себя очень спокойно. В США это обусловлено тем, что там разрешено ношение огнестрельного оружия. Где-то слышал статистику, что в этой стране ежегодно погибают от 50 до 100 полицейских.

«У нас, конечно, такого нет. Но в последние годы был поднят вопрос о том, что водитель, покинувший салон, может представлять угрозу. Никто не знает, что у него за пазухой. Поэтому моя рекомендация такая: сидите в машине и ждите, когда инспектор подойдет сам. Это лучше с точки зрения безопасности»

Фото: onliner.by

«А давайте ограничимся предупреждением»

Самое популярное предложение водителя после того, как он признает нарушение ПДД, звучит примерно так: «А давайте ограничимся предупреждением».

— На самом деле предупреждение — это не устное замечание, как думают многие, а письменное, — замечает Юрий Краснов. — Тем не менее в некоторых случаях сотрудники ДПС прибегают именно к устной форме предупреждения.

«Предупреждение состоит в письменном предостережении лица о недопустимости противоправного поведения» (статья 6.4 Кодекса об административных правонарушениях)

Несмотря на то что все, казалось бы, прописано в законодательстве, в реальной ситуации очень сложно разграничить обоснованность применения штрафа, письменного и устного предупреждения, считает ведущий рубрики.

— Получается, одного водителя предупредили устно, а остальных пускай штрафуют? — задается вопросом Юрий Краснов. — Честно говоря, я сам не всегда знал, что ответить на вопрос «Почему меня штрафуете?». Сотрудник ГАИ иногда мотивирован на оформление. Да, планов давно не существует, но если инспектор ничего не привез с линии, то невольно возникает вопрос, что же он делал на работе?

По этой причине, говорит ведущий «Разборов...», иногда упрашивать сотрудника ГАИ о простом вынесении предупреждения бессмысленно.

Привлекать / не привлекать?

Однако в некоторых случаях решает контекст ситуации. Вспоминая себя в бытность сотрудником ГАИ, Юрий Краснов объясняет, о чем речь:

— Как-то остановил водителя и с первых же его слов понял, что он настроен агрессивно. Спросил: «Наверное, вас кто-то останавливал уже?» Так и оказалось. За день до этого его оштрафовали за отсутствие техосмотра. Я в этот момент открыл документы и увидел, что отметки о ТО по-прежнему нет. Формально его надо привлекать. Но если бы я оштрафовал, то спровоцировал бы нервное поведение на дороге еще одного автомобилиста. Решил отпустить с миром. Думаю, это решение было правильным.

Фото: onliner.by

Ведущий рубрики предупреждает, что не все инспекторы хотят и готовы вникать в ситуацию. А агрессию со стороны водителя могут воспринять неправильно.

— В то же время был принцип: аккуратно и культурно ставить дорожного хама на место, привлекая к ответственности, — продолжает Юрий Краснов. — Правда, опять-таки вопрос: а какой эффект получим, когда он продолжит поездку? Вдруг он станет делать еще больше гадостей? Признаться, я до сих пор не знаю правильный ответ.

Несогласие с нарушением

В ГАИ работают люди, которые тоже могут ошибаться. Если водителю вменяют нарушение, которое он не совершал, то все грозит обернуться скандалом, задержанием, протоколом о неповиновении и т. д.

— В таких случаях не надо нервничать, кричать, выплескивать агрессию, — рекомендует ведущий «Разборов...». — Лучше подумать над тем, какие доказательства своей правоты вы можете представить и что написать в протоколе. Затем вас пригласят на разбор в ГАИ, где вы сможете изложить свою позицию руководителю подразделения.

Чаще же, по словам ведущего рубрики, бывало так, что водитель, несогласный с нарушением, обращался с жалобой уже после того, как подписал постановление. В этой ситуации оспаривать что-то довольно сложно.

Чем может обернуться излишнее отстаивание прав?

Юрий Краснов вспоминает такой случай: «Как-то совместно с участковым патрулировали подъезды к пляжам Минского моря. Обычная история: автомобиль заехал на зеленую зону, остановившись едва ли не у самого берега. Стали оформлять нарушение. Жена водителя устроила натуральную истерику, активно вмешивалась в процесс, даже данные супруга называла за него. А когда оформление было закончено, перешла на оскорбления, стала выкрикивать, что мы, мол, взяточники».

«В этот момент участковый проявил принципиальность и предупредил женщину, что ее придется доставить в РУВД, так как она оскорбила сотрудников при исполнении. Дама сразу схватилась за сердце, стала требовать вызвать скорую. Приехавшие врачи сказали, что забрать ее не могут — „пациентка“ полностью здорова. В тот момент, когда она поняла, что сейчас ей всерьез придется отвечать за свои слова, на нее жалко было смотреть... Не делайте так»

Фото: onliner.by

Отметки на правах? Бывало

Сейчас это уже секрет полишинеля. Раньше сотрудники ГАИ оставляли специальные отметки на водительских документах, предупреждая коллег о склочности или склонности отдельных автомобилистов к агрессии.

— Раньше удостоверение и талон были бумажными, без дополнительного покрытия, — рассказывает ведущий «Разборов...». — После встречи с наглым водителем было принято, например, писать шариковой ручкой букву «К» — дескать, плохой человек. После того как права стали ламинировать, иголкой значка начали прокалывать на фотографии ноздри или глаза автомобилиста. Инспектор замечал пометку и понимал, что с этим человеком надо быть осторожнее.

Юрий Краснов и сам не раз видел такие отметки в правах остановленных водителей: «Самое удивительное, что в процессе общения я понимал: человек-то нормальный, адекватный. А пометку поставили, вероятно, потому, что он просто не понравился конкретному сотруднику ГАИ».

По мнению ведущего рубрики, после получившего огласку случая, когда водитель поднял вопрос о порче документа, эта практика сошла на нет. Будем надеяться, что так оно и есть.

— Какова бы ни была ситуация, после остановки сотрудником ГАИ следует вести себя корректно, не грубить и не оскорблять, — подытоживает выпуск Юрий Краснов. — Если реально было нарушение, то лучше признать. А если уверены в своей правоте, то стоит доказывать это правовым способом, апеллируя к фактам, а не эмоциям.