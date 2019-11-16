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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер

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  • 16.11.2019, 9:22
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В рейтинге миллиардеров Bloomberg сменился лидер
Билл Гейтс

Бизнесмену помогло неожиданное решение Пентагона.

Впервые более чем за два года список богатейших людей по версии Bloomberg возглавил Билл Гейтс. Он сместил с первого места Джеффа Безоса, пишет РБК.

Сооснователь Microsoft Corp. Билл Гейтс в пятницу обошел главу Amazon Джеффа Безоса в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI). Как отмечает агентство, лидирующую строчку Гейтс занял впервые более чем за два года.

Агентство предполагает, что выбиться в лидеры Гейтсу частично помогло неожиданное решение Пентагона, объявленное 25 октября, о предоставлении Microsoft 10-летний контракт объемом $ 10 млрд на перемещение его IT-систем с физических серверов в «облако».

С тех пор акции Microsoft подорожали на 4%, что принесло Гейтсу состояние, согласно индексу Bloomberg Billionaires, в $ 110 млрд. Тем временем акции Amazon, которая также претендовала на этот контракт, но проиграла его, упали примерно на 2%. В результате состояние Безоса по расчетам Bloomberg опустилось $ 108,7 млрд.

Гейтс в прошлом месяце ненадолго уже обгонял Безоса, но в течение того же дня акции крупнейшего в мире онлайн-ритейлера сумели преодолеть падение и снова вывели основателя Amazon в лидеры.

Третьим в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index остается француз Бернар Арно с состоянием $ 102,7 млрд.


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