Протесты в Гонконге: Помпео заявил, что США могут принять меры 16.11.2019, 9:50

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Глава американского МИД предупредил Пекин.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «затрудняется предугадать, какие меры может принять Вашингтон, если Китай использует военную силу против протестующих в Гонконге».

Об этом Помпео заявил во время выступления в Университете Райса в штате Техас, сообщает nv.ua.

«Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким именно образом мы ответим», — сказал Помпео.

США обращаются не только к Пекину, но и к протестующим «с призывом участвовать в политическом обсуждении, с некоторой надеждой на то, что все будет урегулировано мирно с минимумом насилия».

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.