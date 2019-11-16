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Протесты в Гонконге: Помпео заявил, что США могут принять меры

  • 16.11.2019, 9:50
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Протесты в Гонконге: Помпео заявил, что США могут принять меры

Глава американского МИД предупредил Пекин.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «затрудняется предугадать, какие меры может принять Вашингтон, если Китай использует военную силу против протестующих в Гонконге».

Об этом Помпео заявил во время выступления в Университете Райса в штате Техас, сообщает nv.ua.

«Я никогда не исключаю никаких возможностей относительно того, что может прийти в голову президенту Трампу, и каким именно образом мы ответим», — сказал Помпео.

США обращаются не только к Пекину, но и к протестующим «с призывом участвовать в политическом обсуждении, с некоторой надеждой на то, что все будет урегулировано мирно с минимумом насилия».

Массовые протесты в Гонконге начались после рассмотрения поправок к закону об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай.

Демонстранты выступают против выдачи предполагаемых правонарушителей и преступников властям КНР, где некоторым может грозить смертная казнь.

Нынешние акции протеста стали самыми массовыми в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китая в 1997 году. По данным наблюдателей, максимальное количество протестующих достигало 1,7 млн человек.


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