Лидер БНК в Гродно потребовал прекратить фальсификацию выборов 9 16.11.2019, 9:59

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Николай Саляник

Фото: «Радыё Свабода»

Николай Саляник обратился в прокуратуру.

Лидер Белорусского Национального Конгресса в Гродно, независимый краткосрочный наблюдатель на выборах «депутатов палаты представителей» Николай Саляник, написал жалобу в прокуратуру г. Гродно и в окружную избирательную комиссию по Гродненскому-Центральному избирательному округу № 51, сообщает сайт hramada.org.

В жалобе он указал, что на его обращение в участковую избирательную комиссию № 25 с просьбой обеспечить открытый и гласный подсчет голосов в основной день голосования был дан отказ.

В своем обращении он подчеркивал, что в ходе голосования и подсчета голосов наблюдатель имеет право находиться в помещении для голосования на расстоянии и в условиях, обеспечивающих ему полный обзор действий членов комиссии.

Николай Саляник потребовал у членов участковой избирательной комиссии дать возможность наблюдателям при подсчете голосов видеть содержание бюллетеней.

Кроме того, он предложил членам участковой избирательной комиссии вслух оглашать содержание каждого избирательного бюллетеня.

Так, согласно ст. 65 Конституции РБ и ст.13 Избирательного Кодекса РБ, подготовка и проведение выборов проводятся открыто и гласно.

Таким образом, его просьба соответствует указанным правовым актам и не нарушает тайну волеизъявления избирателей, т.к. тайной является то, что происходит в «тайной» комнате за шторой во время заполнения избирательного бюллетеня, а после выборов, когда волеизъявление избирателей уже осуществлено – тайной не является.