Вячеслав Сивчик: По настроению людей видно, что надо продолжать 16.11.2019, 10:38

ФОТО: «ЕВРОРАДИО»

Политик призвал свободных людей встретиться снова 16 ноября на площади Свободы в Минске.

15 ноября в Минске сразу на двух площадях - Октябрьской и Свободы - прошла первая Встреча свободных людей. Участники встречи обсуждали, #чтодальше? и как Беларусь сделать нормальной европейской страной.

В конце встречи лидер БНК Николай Статкевич и известная журналистка Ирина Халип призвали белорусов встретиться 16 ноября в Минске на площади Свободы в 18:00 в рамках легального избирательного митинга.

Участник встречи, лидер движения солидарности «Разам» Вячеслав Сивчик подвел ее итоги:

— Встреча была результативной. Это видно по настроению людей, которые сегодня собрались.

Надо продолжать — и я еще раз приглашаю всех, кто меня слышит, прийти на площадь Свободы 16 ноября в 18.00. Здесь с 16.00 будет стоять легальный агитационный пикет в рамках избирательной кампании. А само мероприятие и свободный микрофон начнутся с 18.00.

Выборов в Беларуси нет, но у нас есть право быть свободными.

Чтобы произошли перемены, надо чтобы на массовую акцию в Минске вышло как можно больше людей. Большинство белорусов и так хотят перемен и хотят жить в европейской стране, надо только собраться вместе, чтобы все увидели — нас очень много.